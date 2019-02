Annuncio

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata dell'Isola dei Famosi, il reality show di Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras Alvin e le opinioniste in studio Alda D'Eusanio e Alba Parietti. L'eliminata di puntata è stata Giorgia Venturini che ha perso al televoto contro Marco Maddaloni e Luca Vismara. Al televoto flash, invece, è stato eliminato l'ex calciatore Stefano Bettarini che ha deciso di rimanere sull'Isola che non c'è e giocarsela con Kaspar Capparoni. Ma non sono mancate sorprese durante la sesta puntata: in primis, c'è stato un video riassuntivo di tutti i baci e le effusioni tra Jeremias e Soleil durante il weekend sull'Isla Bonita.

Inoltre Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, è sbarcata sull'Isola per chiarire con il marito e spiegargli che non c'è stato nessun tradimento. Oltre a questo, è stato rivelato anche il nome della persona con cui si frequentava Ariadna Romero: è il calciatore della Lazio, Francesco Acerbi. Infine, tra i tanti colpi di scena, si è discusso della regolarità o meno della prova del fuoco di settimana scorsa.

Soleil Sorgè forse avvantaggiata dalla produzione durante la prova del fuoco

Tra i tanti temi discussi in questa sesta puntata, ciò che ha suscitato molte polemiche tra alcuni naufraghi, ma anche tra il pubblico da casa, è stata la prova del fuoco di settimana scorsa in cui ha vinto Soleil Sorgè.

Sarebbe stato notato come la fiamma rivolta verso di lei fosse più lontana, rispetto alle fiamme degli altri. Quindi, durante la diretta di ieri sera, Paolo Brosio ha lanciato delle pesanti accuse nei confronti della trasmissione di Mediaset, affermando che quando lui e Grecia hanno fatto la prova insieme si sono bruciacchiati, mentre la fiamma dell'ex di Luca Onestini era molto lontana. Dunque, per Brosio, ci sarebbero state delle irregolarità che avrebbero avvantaggiato la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez. Irregolarità che sono state segnalate dagli utenti anche durante la diretta e che sono state subito messe a tacere dalla padrona di casa del programma, Alessia Marcuzzi.

La Marcuzzi mette tutto a tacere

La conduttrice romana ha spiegato che anche lei ha letto queste accuse sui social.

Proprio per questo, ha voluto rassicurare tutti sul fatto che non c'è stato nessun taroccamento, ma semplicemente un problema di angolazione della telecamera che ha causato un effetto ottico per i telespettatori da casa. C'è da dire, però, che Paolo Brosio non era da casa a guardare ha notato delle irregolarità, pur non guardando la puntata in televisione. I conti, dunque, non tornano: intanto, dopo le affermazioni del giornalista, molti utenti hanno appoggiato la sua tesi sui social network.