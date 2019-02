Annuncio

La conoscenza tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, probabilmente, è arrivata ad un bivio. Nel corso della registrazione di ieri (20 febbraio) del trono over di Uomini e donne il cavaliere ha annunciato di aver in serbo una sorpresa per la torinese. La discussa coppia si ritroverà in un castello medioevale immerso in un suggestivo scenario per trascorrere dei momenti romantici ed intimi. Il cavaliere ha ribattezzato questo incontro particolare ‘la decisione’ perché la Galgani, nell’occasione, dovrà decidere se dormire o meno al suo fianco. Superate le incomprensioni iniziali Rocco si è riavvicinato a Gemma ed ha ribadito di essere attratto dalla sessantanovenne. Quest’ultima ha concesso una nuova chance al cavaliere e tra i due si è riaccesa la passione.

La proposta di Rocco, Gemma ad un bivio

Tra Gemma e Rocco sono scattate tenerezze e baci nel corso di una cena romantica. In più di una circostanza Fredella ha stuzzicato la dama su un dopocena in intimità ma, quest’ultima, finora ha sempre frenato sostenendo che non vuole commettere gli errori del passato. Dall’altra parte il cavaliere non ha nascosto un certo fastidio per il comportamento della Galgani. “Sono cinque mesi che ti corteggio ed alla fine sono sempre solo a casa sul divano” - ha riferito Rocco nel corso di una delle ultime puntate del trono over. Una situazione di stallo che ha scatenato nuove discussioni con Gemma che ha lasciato lo studio in lacrime. Dopo il nuovo chiarimento il corteggiatore ha deciso di sorprendere la torinese con l’invito al castello.

Spoiler Uomini e Donne: Riccardo chiude con Roberta

Dalle anticipazioni della registrazione del trono over di Uomini e Donne emerge che Riccardo chiuderà definitivamente la sua relazione con Roberta. Dall’altra parte, secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News, Ida è uscita con David ma tra i due non è scattata la scintilla. In particolare la Platano si è resa conto che il cavaliere prova ancora dei sentimenti per Cristina. Quest’ultima aveva rifiutato di uscire dal programma con David provocando la reazione stizzita dell’uomo. Nel corso della registrazione Stefano ha manifestato l’intenzione di lasciare il danting show con Pamela Barretta dopo il nuovo chiarimento. La tensione è salita nuovamente alle stelle quando la pugliese è venuta a conoscenza di alcune segnalazioni sul cavaliere.

Da qui la nuova lite che rischia di compromettere il già altalenante rapporto tra i due protagonisti del trono over.