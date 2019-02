Annuncio

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, caratterizzata dall'atteso confronto tra Teresa e Andrea. Una puntata speciale durante la quale in studio c'è stato spazio soltanto per le vicende riguardanti la bella Teresa, che come ben saprete ha subito questa cocente delusione da parte del corteggiatore veneto. Un confronto ricco di colpi di scena, durante il quale la tronista napoletana ha perso le staffe, attaccando il suo ormai ex pretendente e accusandolo di essere stato falso.

Arriva il confronto tra Teresa e Andrea a Uomini e Donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne, registrata ieri pomeriggio, rivelano che in un primo momento c'è stato il confronto con Antonio, il secondo corteggiatore 'scartato' da Teresa nella fase finale.

Il ragazzo ha puntato il dito contro la tronista, dicendo di aver fatto bene a scegliere Andrea perché in fondo si somigliano molto. Il ragazzo, poi, ha ribadito che per tutte queste settimane Teresa non ha fatto altro che prenderlo in giro, illudendolo con le parole ma anche con i gesti.

Successivamente Teresa è uscita dallo studio ed ecco che è arrivato in studio Andrea Dal Corso: la tronista, in un primo momento, non avrebbe voluto vederlo. Dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti, però, anche lei è entrata in studio alquanto furiosa. Andrea, infatti, ha provato a giustificarsi dicendo di aver cambiato idea sulla scelta nel momento in cui ha avuto il confronto con il padre di Teresa. Una versione dei fatti che tuttavia non ha convinto più di tanto il pubblico, gli opinionisti e la stessa Teresa.

L'ex tronista Teresa si scaglia contro Andrea

Gli spoiler di Uomini e Donne rivelano che la tronista si è presentata in studio, sbattendo la sedia e ponendola davanti ad Andrea per guardarlo negli occhi. A quel punto ha puntato il dito contro di lui, accusandolo di essere stato falso nei suoi confronti.

'Sei falso perché non mi hai fatto capire che avevi problemi non con me ma con te stesso', ha ribattuto Teresa in studio, lanciando poi una frecciatina al vetriolo al suo ex pretendente dicendogli che quando si guarda allo specchio nemmeno lui sa chi è. Insomma l'ex tronista ci è andata giù pesante nei confronti di Dal Corso, perdendo le staffe durante il confronto e mettendo così in chiaro la sua posizione nei confronti dell'ex pretendente.

Non ci resta che attendere per vedere la messa in onda del confronto.