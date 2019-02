Annuncio

La quinta puntata di C'è Posta per te andrà in onda sabato 16 febbraio a partire dalle 21,25 su canale 5 e dove stando alle anticipazioni, assisteremo al racconto della storia di Gabriele, un ragazzo che ha scritto a Maria De Filippi per esaudire il sogno di conoscere il suo idolo Mario Balotelli. Per l'occasione il ragazzo sarà aiutato da due ospiti d'eccezione, Pio ed Amedeo, i quali interverranno in trasmissione con la loro verve comica. Reduci dall'ospitata della settimana scorsa a Sanremo, il duo allieterà quindi la serata del pubblico che in queste prime puntate, ha decretato un successo sempre più crescente in termine di ascolti del programma, con una media di telespettatori superiore ai 5 milioni a puntata.

C'è posta per te, Pio e Amedeo ospiti il 16 febbraio per aiutare Gabriele

Dopo la pausa forzata della settimana scorsa a causa del Festival di Sanremo, torna il people show di Maria De Filippi sabato 16 febbraio con una nuova puntata ricca di emozioni e storie di gente comune. Dalle anticipazioni fornite sul web, siamo a conoscenza del fatto che tra gli ospiti della quinta puntata ci saranno Pio ed Amedeo i quali tenteranno di aiutare Gabriele ad esaudire il suo sogno, quello di conoscere il suo idolo Mario Balotelli. Reduci dall'ospitata di Sanremo in cui hanno fatto divertire il pubblico con la loro ironia, Pio e Amedeo utilizzeranno la comicità e la verve comica anche da Maria De Filippi e come vedremo, riusciranno a far incontrare il calciatore e il mittente della posta.

Mario Balotelli per la prima volta ospite a C'è posta per te

Per la prima volta Mario Balotelli farà il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi: è il calciatore in questo caso, il destinatario della posta inviata da Gabriele e da Pio e Amedeo. Gli spoiler ci svelano che ci sarà un divertente sketch tra gli ospiti illustri, con il duo comico che tenterà di 'scroccare' una macchina al calciatore, tra le risate generali del pubblico in studio. Da quanto apprendiamo dunque, la storia di Gabriele avrà un lieto fine, mentre altre vicende verranno svelate solo durante la messa in onda della quinta puntata, dove conosceremo i protagonisti di altre storie che hanno chiesto aiuto alla trasmissione non solo per esaudire un loro desiderio, ma anche per ricongiungersi a qualche persona cara.

Emozioni, commozione ma anche divertimento sono gli ingredienti del people show di Maria De Filippi che tanto piace al pubblico, il quale premia C'è posta per te di settimana in settimana con ascolti da record arrivando a superare i 5 milioni di spettatori in ogni puntata. Per scoprire tutte le vicende raccontate da Maria De Filippi, non resta che sintonizzarsi su canale 5 sabato 16 febbraio per la quinta puntata di C'è posta per te.