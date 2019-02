Annuncio

Il giorno della scelta di Lorenzo Riccardi è arrivato: oggi, 22 febbraio, in prima serata su Canale 5, il tronista di Uomini e donne renderà noto il nome della corteggiatrice che vorrà continuare a frequentare anche lontano dalle telecamere. Le due ragazze con la quali trascorrerà un weekend in villa sono coloro che hanno conquistato il suo interesse fin dall'inizio del percorso televisivo: la bionda ed esuberante romana Claudia Dionigi e la torinese Giulia Cavaglià, la cui frequentazione è stata caratterizzata da vari sospetti, ma anche da un'evidente attrazione del tronista (tanto che fino a qualche settimana fa sembrasa non avere rivali nella scelta). Come accaduto la scorsa settimana per Teresa Langella, che purtroppo ha ricevuto il 'no' da Andrea Dal Corso, anche la scelta di Lorenzo sarà suddivisa in due fasi: la prima in una villa immersa nel verde, con tanto di spa e piscina all'aperto, e la seconda in un castello medievale per la festa di fidanzamento vera e propria in presenza di amici e parenti.

Uomini e donne anticipazioni: litigi e battute per Lorenzo

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla scelta di Lorenzo confermano l'arrivo in villa di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Come mostrato dal video di Witty Tv, le due ragazze giungeranno per trascorrere due giorni con il tronista, che potrà così togliersi gli ultimi dubbi sulla scelta. Non mancheranno i momenti divertenti, in linea con l'estroso percorso di Riccardi, ma anche discussioni e innegabili delusioni delle due corteggiatrici. Entrambe, infatti, avranno modo di vedere in monitor gli sviluppi degli incontri con la rivale. Alcune foto diffuse sui social network confermano le perplessità del tronista fino alla fase finale del suo percorso, nonché il confronto con Gemma Galgani che tenterà di dargli dei consigli sulla sua scelta definitiva, proprio come accaduto la scorsa settimana per Teresa Langella.

Il nome di colei che sarà la preferita di Lorenzo verrà ufficializzato soltanto questa sera, ma nel frattempo insistenti rumors danno per favorita Claudia Dionigi.

Gli indizi a favore di Claudia

Stando a quanto riportano alcune anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, il weekend in villa di Lorenzo Riccardi non si concluderà nel migliore dei modi. Il tronista sarà protagonista di un pesante diverbio con Claudia Dionigi, che lo spingerà persino a lasciare la romantica location prima del tempo. Nonostante tale problema, i rumors darebbero proprio la laziale come scelta finale. La sua risposta, a differenza di quanto accaduto per Andrea Dal Corso, dovrebbe essere positiva, dando così inizio alla festa di fidanzamento vera e propria nel castello medievale.

A parziale conferma di questa indiscrezione, arriverebbe l'avvistamento di Riccardi a Roma in un autogrill non lontano dalla casa della sua possibile neo-fidanzata. Non solo: la stessa Giulia, incontrata a Milano da una fan, avrebbe lasciato intendere di non essere stata la preferita del tronista. Si tratta comunque solo di indiscrezioni e solo la puntata di stasera darà le conferme definitive che i telespettatori attendono con curiosità.