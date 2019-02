Annuncio

A distanza di una settimana dal no Teresa Langella si è confrontata con Andrea Dal Corso nel corso della registrazione di questo pomeriggio del trono classico di Uomini e donne. In un primo momento l’ex tronista ha deciso di ascoltare l’imprenditore vinicolo dietro le quinte. In seguito è entrata in studio perché infastidita da alcune esternazioni dell’ex corteggiatore. Quest’ultimo ha asserito di non aver mai parlato seriamente di convivenza ma che si trattava soltanto di battute tra di loro: “Non era un discorso serio”. Immediata la reazione della ventisettenne casertana che ha accusato Andrea di essere un falso e gli ha ricordato che durante un’esterna a Bacoli gli aveva ipotizzato di andare a vivere a Bologna: “A metà strada tra Milano e Napoli”.

Inoltre Teresa ha accusato Dal Corso di non aver mai parlato apertamente dei dubbi che aveva su di lei. “Addirittura hai detto che ti piacevo perché avevo le stesse caratteristiche di tuo madre” - ha spiegato la Langella come riportato dal portale News UeD.

'Mi avevi detto che ti piacevo perché somigliavo a tua madre'

Teresa Langella è tornata negli studi di Uomini e Donne dopo aver incassato il no di Andrea Dal Corso. La ventisettenne ha riferito di aver vissuto una settimana difficile e che anche i genitori sono stati male per lei. Subito dopo è stata raggiunta da Antonio Moriconi che non ha nascosto il suo rammarico per il comportamento dell’ex tronista: “Mi hai illuso”. Il giovane ha ricordato la canzone (‘Amore Amaro’) che le ha dedicato in villa e i teneri momenti trascorsi insieme.

Dall’altra parte Teresa ha spiegato che ci sono state fasi del percorso nel corso delle quali si convinceva che la scelta doveva essere lui ma che poi alla fine hanno prevalso ragioni di cuore. Al momento dell’ingresso in studio di Andrew la Langella ha deciso di allontanarsi dallo studio: “Non lo voglio vedere”.

Uomini e Donne: Andrea rivela i motivi del no a Teresa

Andrea ha subito manifestato l’intenzione di vedere Teresa ma Maria De Filippi ha sottolineato che non era possibile. L’ex tentatore ha precisato che il confronto con il papà della Langella gli ha aperto definitivamente gli occhi ma non è stato decisivo ai fini della scelta. “Ho riflettuto a lungo sui pro e i contro ed alla fine la scelta è ricaduta su me stesso”.

L’imprenditore veneziano ha affermato che lui cerca una donna che lo valorizzi. Affermazione che ha provocato la replica stizzita di Gianni Sperti: “Ci hai messo 4 mesi per comprenderlo”. Teresa è entrata in studio ed ha sbottato dopo che Andrew ha riferito di non aver mai pensato seriamente alla convivenza.

L’ex tronista ha sottolineato, in più di una circostanza, che è finto e che ama guardarsi troppo allo specchio. “Non stai bene con te stesso perché neanche tu sai chi sei”. Immediata la replica di Andrea che ha sottolineato che, forse, il suo sentimento non era così forte. A questo punto la casertana ha abbandonato la trasmissione visibilmente infastidita.