Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei futuri episodi italiani, ci sarà l’ingresso di un nuovo personaggio femminile, dopo la fuga di Elvira Valverde e Simon Gayarre, che riusciranno a lasciare Acacias 38 a seguito della morte di Adela. Si tratta di una donna affascinante e coraggiosa chiamata Silvia Reyes (Elia Galera) proveniente da Parigi, che si rivelerà essere una spia della casa reale di Spagna. Quest'ultima sin da subito diventerà la rivale di Arturo, rimasto solo nel quartiere di Acacias 38. La new entry spiazzerà il colonnello, dopo averlo battuto in un duello di scherma.

Una Vita: la fuga di Elvira e Simon, il decesso di Adela

Tra qualche mese, il pubblico italiano assisterà all'uscita di scena di Elvira e Simon, che dopo aver intrapreso di nuovo la loro tresca clandestina decideranno di fuggire.

Purtroppo il figlio illegittimo di Susana e la Valverde proprio quando si troveranno sulla carrozza per partire, faranno i conti con i sicari del colonnello Arturo. L’ex maggiordomo affronterà subito i malviventi, e durante la colluttazione ci sarà il clamoroso intervento di sua moglie Adela. Quest'ultima perderà la vita al posto del marito, ma prima di esalare l’ultimo respiro darà la sua benedizione ai due amanti per potersi rifare Una vita altrove. A quel punto il Gayarre ed Elvira riusciranno a lasciare la Spagna. Arturo invece dopo essere stato accusato da Susana di essere implicato con il decesso della nuora Adela, verrà emarginato dai compaesani sempre per lo stesso motivo.

Il Valverde accusato da tutti i compaesani, il padre di Elvira sfidato da una donna

Sfortunatamente il colonnello Valverde non finirà in prigione, perché il commissario Aurelio Mendez non troverà nessuna prova per considerarlo colpevole dell'omicidio dell'ex suora.

In seguito il padre di Elvira stanco di essere accusato da tutti gli abitanti, trascorrerà numerosi pomeriggi nell'ateneo militare e nel corso di un torneo di scherma farà la conoscenza di Silvia: quest'ultima sfiderà il colonnello, e si toglierà la maschera da schermitrice soltanto dopo averlo battuto. Dopo aver perso il combattimento Arturo, non si rivolgerà affatto bene al suo avversario, precisandole che lo sport che prevede l’uso dell'arma bianca non è adatto per le donne. Con il passare dei giorni, la new entry diventerà una presenza costante nella vita del padre di Elvira, dato che farà breccia nel suo cuore.