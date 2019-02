Annuncio

I colpi di scena nella famosa telenovela iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra non finiscono mai. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese, annunciano che Raimundo Ulloa interpretato dall'attore Ramon Ibarra, litigherà con Maria Castaneda a causa di Fernando Mesia. L’ex locandiere farà arrabbiare la nipote, perché si rifiuterà di vendere i terreni della moglie Francisca Montenegro su consiglio del figlio del defunto Olmo. La sorella di Matias si troverà d’accordo con il suo ex marito, per poter pagare il riscatto che consentirà ai suoi genitori Emilia e Alfonso di rimanere in vita.

Fernando indaga su Emilia e Alfonso, Maria e Raimundo ricevono richiesta di riscatto

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, nei prossimi episodi italiani Gonzalo Castro dopo aver rimesso piede a Puente Viejo per vendicarsi di Fernando Mesia, farà un passo indietro.

L’ex sacerdote se ne andrà di nuovo dal suo paese natale, dopo aver accettato dal nemico il denaro che spettava a sua moglie Maria Castaneda. Quest'ultima dopo la partenza improvvisa del suo amato, frenerà l’intenzione del figlio del defunto Olmo di riuscire a riconquistarla, dicendogli di voler scoprire dove sono finiti i suoi genitori. Fernando essendo sempre più deciso a tornare al fianco della nipote di Raimundo, si recherà a Madrid con l’intento di scoprire la verità sulla strana sparizione di Emilia e Alfonso, grazie all'aiuto di alcuni detective. A gran sorpresa, precisamente quando il Mesia non si troverà nel quartiere iberico, Maria e l'Ulloa riceveranno una richiesta di riscatto per liberare i Castaneda.

Raimundo rifiuta la proposta del Mesia, la preoccupazione di Maria

Purtroppo la sorella di Matias e il nonno per salvare i due ex locandieri, saranno costretti a pagare dieci milioni di franchi. La moglie di Gonzalo anche se sarà felice per aver scoperto finalmente che i suoi genitori sono vivi, nutrirà dei sospetti su Fernando insieme a Raimundo: proprio quest'ultimo e la nipote troveranno strano il fatto che la missiva sia arrivata proprio durante l’assenza del Mesia. Successivamente, il figlio del defunto Olmo farà ritorno a Puente Viejo, e dopo aver negato di essere il responsabile del rapimento di Emilia e Alfonso, proporrà all’Ulloa di vendere alcune proprietà di Francisca Montenegro, per poter pagare i sequestratori dei due coniugi.

Il marito della dark lady nonostante il consenso di Maria, non eseguirà l’ordine del Mesia, perché sarà sempre più convinto che sia implicato nell'intricata faccenda soltanto per arricchirsi. Il rifiuto dell'ex locandiere, farà preoccupare ancora di più la nipote, che in più occasioni farà presente al nonno che se non pagheranno in tempo i rapitori uccideranno i suoi genitori.