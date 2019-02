Annuncio

Chiunque abbia partecipato o seguito la Notte degli Oscar, non potrà negare che uno dei momenti più belli ed emozionati della serata è stata la performance di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. I due, vestiti entrambi di nero, hanno cantato la canzone principale della colonna sonora del film candidato A Star is Born, sulle note del pianoforte suonato dalla cantante. I loro visi erano vicini e la chimica che aveva fatto emozionare milioni di telespettatori che hanno visto il film, era di nuovo lì, presente sul palco. I due non avranno vinto l’Oscar come miglior attore o migliore attrice, ma lei ha conquistato la statuetta come miglior colonna sonora coronando così un sogno.

A Star is Born

Lady Gaga e Bradley Cooper sono i protagonisti di A Star is Born, remake dell’ omonimo film del 1976 che aveva come protagonista la talentuosa cantante e attrice Barbra Streisand.

La trama parla di un famoso cantante rock che si innamora di un'aspirante cantante. I due inizieranno a lavorare insieme e vivranno una relazione tossica in cui l’amore li tiene insieme, ma l’alcol, la droga e i continui litigi cercano di separarli. Chiave del successo del film sono state la colonna sonora e la chimica tra i due protagonisti che non sembrava limitata alla pellicola, ma qualcosa di reale, non solo tra i personaggi Jackson e Ally, ma tra Lady Gaga e Bradley Cooper stessi.

Irina unfollowa Lady Gaga su Instagram

La performance della notte degli Oscar è stata acclamata dai presenti con uno scroscio di applausi per i due cantanti e attori. Anche la compagna di Bradley Cooper, Irina Shayk, bellissima super modella russa, diventata famosa in Italia per la sua campagna per Intimissimi che aveva ricoperto con il suo viso perfetto e il suo fisico statuario i cartelli pubblicitari di mezza Penisola, si è complimentata sorridente con Lady Gaga.

Irina peró, al fianco di Bradley Cooper dal 2015 con cui ha avuto anche una figlia, sembrerebbe non aver gradito quella chimica tra Bradley e Gaga sul palco. “Lady Gaga ha rotto da poco il fidanzamento con Christian Carino, e Irina è preoccupata che abbia messo gli occhi sul suo Bradley” raccontano fonti vicine.

I fan del film A Star is Born si sono scatenati su tutti i social network dicendo di sperare che Lady Gaga e Bradley Cooper si mettano insieme anche nella vita reale. Molti hanno ammesso di aver sperato in un bacio tra i due durante la performance. Un paio di giorni dopo la notte degli Oscar, Irina, probabilmente stanca di vedere i fan pensare al suo uomo con un'altra donna, ha detto basta e ha deciso di togliere il follow su Instagram a Lady Gaga.