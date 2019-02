Annuncio

Un posto al sole riserverà ancora sorprese ai propri telespettatori nel corso delle prossime puntate. La soap opera più longeva della televisione italiana, infatti, stando alle anticipazioni dall'11 al 17 marzo, tratterà in maniera ancora più netta e drammatica la tematica della violenza domestica e la protagonista sarà ancora una volta Adele, che deciderà di tornare a vivere con Manlio dopo averlo lasciato a causa dei suoi soprusi.

Un posto al sole, Adele in coma dopo l'aggressione di Manlio

La mamma di Susanna dopo i tentativi a vuoto di Giulia, che cercherà in tutti i modi di persuaderla a non perdonare il marito, tornerà insieme a lui e in un primo momento sembrerà che l'uomo sia davvero cambiato.

Purtroppo, quando Adele deciderà di mettere in primo piano il lavoro rispetto al viaggio concordato con Manlio, la furia dell'uomo scoppierà nuovamente e sarà implacabile al punto che, a causa delle botte, la donna entrerà addirittura in coma. Sconvolto per il gesto commesso e convinto di aver assassinato la moglie, il colonnello Picardi scapperà di casa e vagherà armato, mentre Niko e Susanna troveranno Adele riversa sul pavimento in un lago di sangue. Intanto anche Giulia rischierà di essere vittima di Manlio e Franco farà di tutto per soccorrerla, nonostante sia ancora convalescente dopo l'aggressione subita in garage per opera di Gaetano Prisco.

I dubbi di Serena e la crisi di Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano anche che Silvia prenderà a cuore le vicende sentimentali di Alex, proprio mentre la giovane avrà una violenta discussione con Vittorio.

Intanto, Raffaele inizierà a nutrire dei seri dubbi su Beatrice dopo aver scoperto che ha raccontato una bugia e si confiderà con Renato per chiedergli un consiglio su come comportarsi. Andrea ed Arianna dovranno prendere un'importante decisione che riguarderà le pratiche di adozione che hanno deciso di presentare per realizzare il loro desiderio di avere un figlio. Serena continuerà a coltivare molte remore circa la causa relativa all'eredità di Gigi Del Colle, soprattutto dopo aver verificato la veridicità delle parole di Flora.

Guido contrariato dal comportamento di Cerruti

Marina prenderà parte al colloquio a scuola di Alice e incontrerà il professore di Italiano della nipote, decisa a dirgliene quattro.

Guido e Mariella, infine, saranno sempre più vicini, ma quando la Altieri invierà al suo ex una foto di Lorenzo, Cerruti andrà su tutte le furie. Più tardi, il Del Bue sarà molto contrariato dall'atteggiamento del collega nei suoi confronti.