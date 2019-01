Annuncio

Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà dall’11 al 15 febbraio 2019 saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il clamoroso cambiamento di Valerio nei confronti di Elena, che finalmente accetterà di seguire i suoi sentimenti e vivere felice la sua storia con la Giordano, ma non tutto andrà secondo i suoi piani a causa di una presenza ingombrante. Anche Alex sarà al centro delle scene a causa della sua “cotta” per Vittorio che continuerà a trattarla come una semplice amica.

Non mancherà l’attenzione anche sugli altri personaggi, soprattutto sulla famiglia Boschi alle prese con l’incubo Prisco e la sorprendente decisione di Adele nei confronti della sua famiglia.

Prisco contro Franco

Dopo la dura reazione di Valerio, Elena decide di mettere distanza tra loro, ma l’uomo la sorprende con una mossa inaspettata e entrambi capiscono che i loro sentimenti sono più forti di tutto ciò che li divide. Gaetano Prisco [VIDEO] riesce nel suo intento di uscire dal carcere e si pone come unico obiettivo la vendetta nei confronti di Franco. Dopo qualche giorno di calma apparente infatti la battaglia tra i due ricomincia da dove si era interrotta.

Alberto attenta alla felicità del Viscardi

Valerio desideroso di vivere la sua storia con Elena con serenità, ignora che una insospettabile presenza sta agendo nell’ombra per sabotare la sua ritrovata serenità sentimentale, Alberto Palladini. Prisco comincia ad elaborare il suo piano per colpire Boschi e per vendicarsi di lui.

Nonostante i numerosi consigli di Anita, Alex, continua a fallire in ogni suo tentativo di conquistare Vittorio.

Adele decide di dire basta alla violenza

Mentre Susanna si accinge a sostenere la prova scritta dell’esame di abilitazione di avvocato, Adele si ritrova ad affrontare nuovamente uno spiacevole episodio violento con suo marito Manlio e ciò le dà la forza di prendere una decisione in merito alla sua difficile posizione. Alberto deciso a mettere fine alla storia tra Elena e Valenrio [VIDEO] incita Simona, la madre di Vera, a tentare di riconquistare il suo ex. Palladini riuscirà a insinuarsi tra i due portandoli a una nuova crisi? Alex, desiderosa di conquistare Vittorio si dà forza quando il ragazzo a sorpresa le fa un invito a cena per San Valentino.

La confessione di Adele

Grazie al prezioso aiuto di Giulia Poggi e Ornella Bruni, Adele trova la forza ed il coraggio di rivelare a Susanna tutta la verità su Manlio e sulle violenze che negli anni è stata costretta a subire in silenzio.

Valerio Viscardi incontra la madre di Vera prima di andare a in occasione di San Valentino con Elena: cosa succederà tra i due? Le aspettative di Alex, al settimo cielo per l’invito a cena, crollano quando la serata prende una piega diversa da quella che aveva sognato.

Susanna incredula

Adele Picardi cerca in ogni modo di allontanare Manlio, mentre sua figlia Susanna si ritrova costretta a fare i conti con la spiacevole scoperta riguardante suo padre e con il fatto di non essersi mai accorta di nulla. Roberto Ferri, in attesa del delicato intervento di bypass al cuore, vive un momento di debolezza e inaspettatamente riceve il supporto necessario da una sua vecchia conoscenza. Alex prova riprendersi dalla deludente serata di San Valentino, mentre Vittorio comincia finalmente a vederla sotto una luce diversa.