I dati Auditel, in merito alla prima serata del Festival di Sanremo 2019, rivelano che l'appuntamento di ieri con la kermesse canora sanremese è stato seguito da 10.086.000 spettatori, con uno share del 49,5%. I rilievi Auditel in questione sono più bassi rispetto alle edizioni precedenti, ma il trio formato da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele fino a sabato potrebbe recuperare terreno e gradimenti. Per quanto concerne lo spettacolo, la prima serata è stata caratterizzata dal passaggio di consegne tra Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, ma anche da un monologo di Claudio Bisio in favore di Baglioni, e da un doveroso tributo a Fabrizio Frizzi, oltre che da un problema tecnico, il quale ha ritardato l'esibizione del duo formato da Patty Pravo e Briga.

Festival di Sanremo: ascolti in ribasso rispetto al 2018

L'atteso Festival di Sanremo 2019 ha preso finalmente il via, dunque è già tempo di analizzare il riscontro e di misurare l'interesse che ha saputo generare la kermesse nei telespettatori.

Per quanto concerne i dati della prima serata di martedì 5 febbraio, questi sono in evidente ribasso rispetto alla scorsa edizione, la prima di Claudio Baglioni, e a quella del 2017, condotta dalla coppia televisiva Carlo Conti e Maria De Filippi.

Numeri alla mano, il primo appuntamento con il Festival della canzone italiana è stato seguito da 10.086.000 spettatori con il 49.5% di share. La prima serata del 2018 era stata seguita invece da ben 11.603.000 spettatori con il 52,1% di share, mentre quella del 2017 aveva incollato davanti alla televisione 11.374.000 spettatori con il 50.37% di share.

I dati Auditel della concorrenza

I bassi dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2019 devono far riflettere, anche alla luce del fatto che le altre reti televisive non ha opposto una 'contro-programmazione' particolarmente degna di nota.

Su Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset, ha infatti offerto il film Buona Giornata, che ha totalizzato 1.596.000 spettatori. Su Rai 2 Pericle, il Nero ha saputo raccogliere l'attenzione di 527.000 spettatori, mentre su Italia 1 la pellicola horror IT ha suscitato l'interesse di 955.000 spettatori. Su Rai 3 Carta Bianca di Bianca Berlinguer ha raccolto 966.000 spettatori, mentre su Rete 4 lo sceneggiato Il Segreto ha raccolto 1.344.000 spettatori.

Per quanto concerne gli altri canali televisivi, su La7 DiMartedì è stato scelto da 957.000 spettatori, mentre su Tv8 il film d'azione Trappola in Alto Mare ha segnato lo score di 381.000 spettatori e, infine, sul Nove X Men 2 ha rappresentato il miglior modo di trascorrere la serata da 196.000 spettatori.