Annuncio

Annuncio

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far discutere; dopo essere stati paparazzati in aeroporto in atteggiamenti molto affettuosi, i due ex non si sono sbilanciati in alcun modo sulle voci che li vorrebbero nuovamente in coppia. Intervistato a pochi giorni dalla prima puntata di ''Made in Sud'', dove sarà conduttore accanto a Fatima Trotta, il napoletano ha portato avanti la politica del "no comment" che ha usato anche la showgirl argentina quando gli è stato chiesto se è vero oppure no che sono tornati insieme.

Stefano smentisce la dolce attesa di Belen con ironia: 'Non sono incinto'

In occasione della presentazione alla stampa della nuova edizione di ''Made in Sud'' che condurrà con Fatima Trotta, Stefano De Martino si è ritrovato a dover rispondere a molte domande anche sulla sua vita privata.

Annuncio

I giornalisti, infatti, non hanno potuto non chiedere al 29enne se è vero oppure no che si è riavvicinato a Belen Rodriguez, come sostengono tutte le riviste di Gossip da diverse settimane.

A chiunque lo abbia interpellato sul presunto ritorno di fiamma con la madre di Santiago, però, il napoletano ha detto: "Preferisco non rispondere. Lei non sarebbe un giornalista se non mi facesse questa domanda, ma io non sarei me stesso se non le dicessi che a questo preferisco non rispondere".

Insomma, per l'ennesima volta il ragazzo non ha smentito le voci che lo vorrebbero di nuovo in coppia con la showgirl argentina, ma si è rifugiato dietro ad un "no comment" esattamente come ha fatto lei in un'intervista che ha rilasciato qualche settimana fa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nonostante non abbia alcuna voglia di dare spiegazioni sul palese riavvicinamento che c'è stato con la Rodriguez, Stefano ha usato queste parole per descrivere il loro legame in generale: "Il nostro rapporto è solido perché, aldilà delle chiacchiere, siamo una famiglia".

L'unica precisazione che De Martino ha voluto fare l'altro giorno, riguarda il gossip che stava circolando sull'imminente arrivo di un altro bebè nella sua vita; "Non sono incinto", ha fatto sapere il presentatore alla stampa.

Belen e Stefano 'rivali' in tv con Colorado e Made in Sud

A confermare la sintonia che hanno ritrovato la Rodriguez e De Martino, l'altro giorno sono state anche alcune foto che "Chi" ha pubblicato in esclusiva: il napoletano è stato paparazzato mentre entrava a casa dell'ex moglie influenzata sabato pomeriggio e poi quando è uscito domenica mattina.

Annuncio

Il fatto che Stefano abbia trascorso la notte con Belen, pare per prendersi cura di lei, sembra l'ennesima conferma al gossip che impazza da settimane sui giornali e sul web: i genitori di Santiago, comunque, non confermano e non smentiscono il ritorno di fiamma e si dicono principalmente concentrati sul lavoro.

Se il 29enne debutterà il 4 marzo alla conduzione di Made in Sud, la showgirl sta per tornare al timone di una trasmissione comica che l'ha vista protagonista un bel po' di anni fa: stiamo parlando di Colorado, lo show di Italia 1 che quest'anno è stato affidato all'argentina e a Paolo Ruffini.