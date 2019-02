Annuncio

Annuncio

Eccoci con le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 marzo alle ore 13.40 su Canale 5. Liam ha pregato Wyatt di rivelargli se Steffy e Bill stiano davvero insieme, visto che sta per sposare Hope e vuole essere assolutamente certo di non commettere un errore madornale. Visti i tentennamenti del fratello, i dubbi del giovane aumenteranno. Hope, all'oscuro di tutto, non pensa ad altro che alle sue imminenti nozze mentre Steffy vede svanire in poco tutte le speranze di far cambiare idea a Liam. Negli episodi della prossima settimana, i due ex coniugi si ritroveranno vicini più che mai, mentre Wyatt verrà assalito dai sensi di colpa, si deciderà a raccontare a Liam il torbido piano architettato da Bill?

Beautiful puntate dal 3 all'8 marzo su Canale 5: Steffy implora Liam di ripensarci

Nelle puntate settimanali di Beautiful in onda su Canale 5, Liam e Hope sceglieranno finalmente il nome della loro bimba, si chiamerà Kelly.

Annuncio

Durante il momento di complicità, la giovane Forrester implorerà l'ex marito di ripensarci e di non sposare Hope, pronta a rimettere insieme i pezzi della loro famiglia. Liam però sarà irremovibile e lascerà sola a riflettere Steffy sulla scogliera. Nel frattempo, Ridge e Brooke avranno un duro scontro, in quanto non sono dell'idea che le nozze tra Hope e Liam possano andare bene. Wyatt invece sarà assalito dai dubbi. Dopo aver accettato la fiammante Ferrari da Bill in cambio del suo silenzio, si sentirà in dovere di essere onesto con il suo fratellastro che, tra l'altro, l'ha scelto come testimone di nozze.

Wyatt confessa a Liam l'inganno di Bill nelle puntate settimanali di Beautiful

Tutto è pronto per celebrare le nozze tra Liam e Hope, nonostante la preoccupazione di Brooke.

Annuncio

I migliori video del giorno

Hope, in segno di pace, ha anche invitato Steffy al suo matrimonio, che ha accettato alla condizione di portare con sé sua madre Taylor, pronta a rovinare la piacevole atmosfera. Ovviamente l'animo di Steffy è annientato e la ragazza spera che Liam possa ripensarci all'ultimo minuto. Lo Spencer verrà raggiunto da Ridge, che gli dirà di essere certo del fatto che Bill lo ha ingannato in merito alla relazione con sua figlia. A dare una svolta alla situazione sarà Wyatt che, prendendo coraggio, trascinerà Liam in una stanza. Le anticipazioni di Beautiful delle puntate da domenica 3 a sabato 8 marzo in programma su Canale 5 svelano che il giovane Spencer racconterà tutta la verità a Liam: la confessione manderà a monte le nozze con Hope?