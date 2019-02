Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo scritto da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, attualmente in onda in Spagna, svelano che il dottor Alvaro dimostrerà la sua vera natura, quando rivelerà ad Antolina di essere intenzionato a rubare l'eredità di Elsa.

Il Segreto: il dottor Alvaro vuole l'eredità di Elsa

Alvaro e Elsa saranno i protagonisti delle puntate spagnole de Il Segreto, in onda in Spagna in questo ultimo periodo. Tutto inizierà quando a Puente Viejo giungerà il dottor Alvaro, il quale instaurerà fin da subito uno strano rapporto con Elsa, infermiera all'ospedale da campo.

All'inizio, il medico non si fiderà delle qualità professionali della Laguna, per poi rimanerne particolarmente colpito. Dall'altro canto, Isaac diventerà geloso dopo aver visto l'avvicinamento tra la sua ex fidanzata e il nuovo arrivato.

La Laguna, nel frattempo, si avvicinerà sempre di più ad Alvaro, tanto da scambiare un bacio, se tutto questo non facesse parte di un subdolo piano. I telespettatori scopriranno che il medico ha intenzione di rubare tutta l'eredità della Laguna. Infatti, cercherà in ogni mezzo di farla cascare tra le sue braccia, mentre Elsa sarà in pensiero dopo il ferimento di Isaac sul lavoro. In questa occasione, la donna capirà di non aver mai dimentico Isaac, tanto da trascorrere molto tempo insieme a lui. Infine Matias noterà che esiste ancora uno straordinario feeling tra di loro, nonostante sia passato un po di tempo.

Il Segreto, trame: Alvaro e Antolina alleati contro Elsa

Le trame delle puntate spagnole de Il Segreto in onda a fine febbraio - inizio marzo in Spagna, svelano che Antolina non starà con le mani in mano. La furba biondina, infatti, si metterà d'accordo con il dottor Alvaro per allontanare Elsa una volta per tutte da suo marito. L'ex ancella, infatti, si augurerà che la Laguna accetti di sposare Alvaro, tanto da trasferirsi in un altro paese, lontano dal borgo iberico.

Inoltre Antolina darà degli ottimi consigli al dottore, sicura di conoscere molto bene la sua ex padrona. Quest'ultimo, a questo punto, accetterà molto volentieri i suoi consigli solo per mettere le mani sulla sua fortuna, in quanto si è indebitato gravemente con degli usurai.

Dall'altro canto, Elsa dimostrerà di non sospettare assolutamente niente del piano diabolico di Antolina e Alvaro, mentre Isaac si rivelerà sempre più geloso del rapporto sorto tra loro due.