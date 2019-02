Annuncio

Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sempre più evidente: anche se i diretti interessati non confermano (ma neppure smentiscono) i Gossip che li vorrebbero di nuovo in coppia, sono tanti gli indizi a favore di questa ipotesi. Il settimanale Chi uscito il 27 febbraio, per esempio, pubblica le foto esclusive della notte che il ballerino ha trascorso a casa dell'ex (?) moglie lo scorso weekend; stando alla ricostruzione che fa la rivista, il napoletano sarebbe entrato con un borsone nell'abitazione della showgirl sabato pomeriggio e ne sarebbe uscito il mattino dopo per recarsi da Mara Venier a Roma.

Belen ha la febbre: Stefano si trasferisce da lei per una notte

A tre settimane dalla diffusione degli scatti in cui si abbracciavano e baciavano all'aeroporto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano protagonisti su "Chi"; all'interno del numero della rivista uscito il 27/02, infatti, sono contenute le foto dell'ultimo incontro che c'è stato tra i genitori di Santiago a Milano.

Come racconta il giornale diretto da Alfonso Signorini, il futuro conduttore di Made in Sud si è recato a casa dell'ex moglie sabato pomeriggio, e questo lo dimostrano le immagini che i paparazzi sono riusciti a rubare lo scorso weekend.

Stando a quello che sostengono i bene informati, il napoletano si sarebbe intrattenuto quasi un giorno intero con la soubrette e il figlio, infatti quando i fotografi l'hanno pizzicato mentre entrava nel portone dell'abitazione di lei, aveva un borsone in mano. Il 29enne è stato sorpreso nuovamente dagli obiettivi domenica mattina quando, con gli occhiali da sole scuri addosso, ha lasciato la città per andare a farsi intervistare da Mara Venier.

"Chi" sostiene che Stefano abbia passato la notte a casa con Belen per prendersi cura di lei, che era influenzata già da qualche giorno; l'argentina, infatti, non ha potuto partecipare alla seconda puntata di Sanremo Young proprio a causa del virus che l'ha colpita di recente.

Il 'work in progress' di Belen e Stefano continua

Le foto che i paparazzi sono riusciti a fare a Stefano De Martino mentre entrava e poi usciva da casa di Belen (il giorno dopo), confermano che tra i due ex qualcosa sta succedendo. Nel corso dell'intervista che il presentatore di Made in Sud ha rilasciato a Mara Venier un paio di giorni fa, non è arrivata né una conferma né una smentita al gossip che lo vorrebbe di nuovo legato sentimentalmente alla madre di Santiago.

"Io credo che l'amore non è mai sprecato. A volte non servono spiegazioni, e poi non facciamo male a nessuno", ha detto il napoletano a Domenica In nel commentare le immagini in cui lui e la Rodriguez si baciavano ed abbracciavano all'aeroporto un paio di settimane fa.

Se i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi sul riavvicinamento che hanno avuto ultimamente, Alfonso Signorini ha detto a riguardo: "Tra loro c'è un amore che va al di là di tutto. I bene informati sostengono che sia ancora un work in progress, ma io gli faccio tanti auguri e figli maschi, anzi femmine". Stefano, ascoltando le parole che il direttore di Chi ha usato nel filmato che la Venier ha mandato in onda in sua presenza, ha sorriso e si è detto quasi completamente d'accordo con lui.

All'uomo che ha definito Belen "instabile sentimentalmente", infatti, De Martino ha risposto: "Credo che lei spesso appaia leggera, ma in realtà è una persona istintiva, sensibile e che se ne frega del giudizio del altri. Anche per questo motivo l'ho scelta".