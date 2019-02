Annuncio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero tornati insieme come i giornali sostengono da un paio di settimane? Osservando quello che è successo ultimamente nelle vite degli ex coniugi, a molti iniziano a venire dei dubbi sulla veridicità del Gossip che li voleva di nuovo in coppia. In queste ore Novella 2000 ha pubblicato le foto della serata che la showgirl ha trascorso in compagnia di Carlo Ceccotti, Chi invece ha confermato che a tenere lontani l'argentina e il ballerino al momento sono solo gli impegni di lavoro. Sarà vero?

Belen paparazzata con un altro dopo i baci con Stefano

Sono passate esattamente due settimane da quando la rivista ''Chi'' ha reso pubblici gli scatti delle effusioni che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono scambiati all'aeroporto prima che lei partisse per una breve vacanza in Argentina.

Da quando la showgirl è rientrata in Italia, però, pare non esserci stato alcun incontro con l'ex marito, come se il loro chiacchieratissimo ritorno di fiamma non ci fosse stato realmente.

A far aumentare i dubbi sulla veridicità del gossip che vorrebbe i genitori di Santiago di nuovo insieme, ci sono alcune foto che ''Novella 2000'' ha pubblicato di una serata che la 34enne ha trascorso con un uomo che non è il ballerino di Amici.

Il settimanale scandalistico ha mostrato i baci (non si capisce se sulla guancia o sulle labbra) che la sudamericana si è scambiata in auto con Carlo Ceccotti, un famoso agente sportivo che fa parte della vita della donna da tanti anni.

Sebbene Belen e questa persona risultino ufficialmente legati solo un rapporto d'amicizia, a molti è parso insolito che i paparazzi li abbiano beccati in giro per Milano da soli in macchina proprio nel periodo in cui si dice che la giurata di Sanremo Young si sia riavvicinata al padre di suo figlio.

Il silenzio che la Rodriguez e De Martino stanno esercitando sulla loro vita privata da quando è esploso lo "scoop" su un ipotetico ricongiungimento, sicuramente non aiuta a capire cosa stia succedendo tra loro nelle ultime settimane.

'Chi' rassicura i fan di Belen e Stefano

Se Novella 2000 insinua il dubbio sul ritorno di fiamma che ci sarebbe in corso tra la Rodriguez e De Martino, Chi continua a portare avanti la sua teoria regalando ai lettori una notizia inedita sulla "coppia". All'interno del numero del settimanale che è uscito mercoledì 20 febbraio, infatti, sono contenute le ragioni che tengono lontani i due piccioncini in questo periodo.

"La verità è che Stefano si trova a Napoli per preparare la nuova edizione di Made in Sud che lo vede protagonista assieme a Fatima Trotta.

L'incontro con Belen e lo svelamento del loro attuale rapporto, è solo rimandato", si legge sulla rivista di gossip.

Il direttore Alfonso Signorini, dunque, continua a dirsi convinto del sentimento che ci sarebbe ancora oggi tra i genitori di Santiago; l'unico motivo per il quale i due non si vedono dall'ormai celebre giorno all'aeroporto di Linate, sarebbero i tanti impegni di lavoro di entrambi.

Se il napoletano si sta preparando a debuttare alla conduzione dello show comico di Rai Due il prossimo 4 marzo, la sua ex moglie presto si dividerà tra Sanremo Young e la nuova edizione di Colorado, che presenterà in coppia con Paolo Ruffini su Italia 1.