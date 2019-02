Annuncio

Annuncio

Ieri, nel salotto di Mattino 5 la conduttrice ha dedicato una puntata speciale ai padri Famosi ed i loro rispettivi figli. Ospiti di Federica Panicuci sono stati Umberto Smaila, Marco Ferri ed Ignazio Moser. Proprio quest’ultimo insieme alla sua fidanzata è stato protagonista di un rimprovero da parte del papà Francesco.

L’ex ciclista Moser, nonostante di fronte alle telecamere sembra sempre in imbarazzo, in puntata ha raccontato le sue imprese nel mondo dello sport per poi parlare della sua vita personale. Proprio parlando della sua vita privata, Francesco ha bacchettato la nuora, Cecilia Rodriguez. “Cecilia è brava, ma deve imparare a fare qualcosa a casa e magari occuparsi anche dell’orto”.

Annuncio

Moser infatti, ha sempre criticato lo stile di vita della fidanzata di suo figlio ma anche quella del figlio. Secondo quanto riferito da Francesco, la sorellina di Belen e Jeremias la mattina non si sveglia prima di un determinato orario.

A quel punto la ragazza, anche lei presente negli studi Mediaset, ha replicato immediatamente al suocero. “Francesco è convinto che io nella vita non faccio nulla, ma non è così”. Cechu ha spiegato che per via del suo lavoro la sera spesso fa tardi a degli eventi e quindi è per questo motivo che la mattina non riesce a svegliarsi presto. La bella Cecilia ha anche raccontato un aneddoto simpatico riferendo che durante un periodo di assenza della signora Moser, Francesco aveva chiamato proprio Cecilia per preparare il pranzo. In merito ad un eventuale matrimonio tra Ignazio e Cecilia, Francesco Moser ha dichiarato di essere favorevole.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ignazio Moser: ‘Mio padre è sempre polemico con me’

Francesco Moser, come tutti i padri premurosi, in puntata ne ha approfittato per bacchettare anche suo figlio. Alla domanda di Federica Panicucci se fosse deluso o meno che il figlio non ha continuato la carriera sportiva, Francesco è sembrato piuttosto sereno: “Quando ha iniziato la carriera da ragazzo andava bene, ma poi ha messo su peso”. Sull'esperienza del figlio al Grande Fratello, Moser è sempre stato contrario ma non ha mai negato il consenso ad Ignazio di partecipare. Addirittura nonostante non sia il suo programma preferito, durante il percorso del figlio, Francesco è stato un telespettatore assiduo. Infine, l’ex ciclista ha invitato il figlio a tornare a casa e riprendere a lavorare nell’azienda di famiglia.

Annuncio

La replica del figlio però è stata categorica: “Mio padre è sempre polemico con me. Anche prima di entrare in studio mi ha bacchettato per essere arrivato in ritardo”.