Annuncio

Annuncio

Domenica 10 febbraio andrà in onda in prima serata su canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che in queste prime puntate stenta a decollare in termini di ascolti. Dalle anticipazioni, sappiamo che domenica sera sbarcheranno in Honduras due nuove naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Per due naufraghi che arrivano, un concorrente invece dovrà abbandonare il gioco; al tele voto questa settimana Grecia, Sarah e Yuri e in diretta tv sapremo chi sarà l'eliminato tra loro tre.

Isola dei famosi, nuovi naufraghi: Jeremias e Soleil sbarcano in Honduras

Stando alle anticipazioni fornite sia da Dagospia che dai profili social ufficiali del reality, siamo venuti a conoscenza del fatto che nella prossima puntata in onda domani sera su canale 5, sbarcheranno sull'Isola due nuovi naufraghi.

Annuncio

Stiamo parlando di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. A quanto sembra, gli autori hanno voluto correre ai ripari, visto gli ascolti deludenti di queste prime puntate e dopo i ritiri della Cipriani e di Youma. Si è deciso infatti di inviare sull'isola due concorrenti molto amati dal pubblico. Jeremias tra l'altro, doveva essere nel cast iniziale ma, come sappiamo, all'ultimo momento, aveva dovuto rimandare la partenza per un infortunio ad una mano. Ora, dopo l'ok dei medici, il fratello di Belen è pronto allo sbarco, in compagnia di Soleil Sorgè ex volto di Uomini e donne, nota per essere stata fidanzata con Luca Onestini e Marco Cartasegna.

Isola dei famosi 2019, puntata domenica 10 febbraio: chi sarà l'eliminato?

Mentre due nuovi naufraghi sono attesi sulle spiagge di Cayo Cochinos, uno dei concorrenti invece, verrà eliminato nel corso della diretta di domenica sera.

Annuncio

Al tele voto questa settimana, Sarah Altobello, Yuri e Grecia Colmenares. In diretta tv sarà Alessia Marcuzzi ad annunciare chi dei tre dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Nella puntata di domenica si parlerà sicuramente del malcontento del gruppo della 'ciurma' che, come abbiamo visto nei day time, questa settimana ha avuto meno razione di riso rispetto ai giorni passati. Il tutto per volere del leader Marco Maddaloni che sull'isola dei Pirati ha il compito di distribuire il riso tra la sua isola e quella della ciurma. Nervi tesi dunque tra i due gruppi e solo nella puntata di domenica 10 febbraio vedremo se i naufraghi riusciranno a chiarirsi e a proseguire in armonia l'avventura sull'Isola dei famosi.