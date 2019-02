Annuncio

Si continua a parlare della scelta finale di Teresa Langella, una delle troniste più amate e chiacchierate di questa attuale stagione di Uomini e donne. Due settimane fa è andata in onda la puntata della scelta, durante la quale la ragazza ha ammesso di essersi invaghita di Andrea Dal Corso, che tuttavia l'ha rifiutata, mandando così a casa l'altro pretendente Antonio. In questi giorni Teresa si è 'confessata' sulle pagine di U&D Magazine, e per l'occasione ha lanciato delle frecciatine al corteggiatore rifiutato.

Uomini e donne, la frecciatina di Teresa contro Antonio

Nel dettaglio, infatti, le ultime news rivelano che Teresa ha fatto chiarezza sul perché abbia scelto di non coronare il suo sogno d'amore con Antonio, precisando che lui non si sentiva donna.

L'ex tronista ha fatto svariati complimenti ad Antonio, definendolo un ragazzo raro, che merita sicuramente una ragazza migliore di lei.

Al tempo stesso, però, Teresa ha ammesso che proprio questa sua genuinità non la faceva sentire donna al suo fianco e per tale motivo ha preferito rifiutarlo durante la scelta finale, pensando di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso. Parole che sicuramente non passeranno inosservate, anche se Antonio in questi giorni non ha mai puntato il dito contro Teresa, limitandosi a dire che in caso di scelta le avrebbe detto sì.

Arriva il confronto tra Teresa, Andrea e Antonio nello studio di Uomini e donne

A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata speciale di Uomini e donne dedicata al confronto tra Teresa e i due pretendenti Antonio e Andrea.

Nel giorni scorsi, infatti, è stata registrata la tanto attesa puntata che vedrà protagonisti i tre ragazzi in studio.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che l'ex tronista napoletana è stata molto dura nei confronti di Andrea Dal Corso, ammettendo che in questo periodo non ha fatto altro che prenderla in giro, dato che doveva dirle fin dal primo momento che nutriva dei dubbi nei suoi confronti e quindi non doveva arrivare fino alla fine del percorso per poi rifiutarla definitivamente.

Al magazine di Uomini e donne, invece, Teresa ha confessato che questa per lei è ancora una ferita aperta e che sta soffrendo molto per come sono andate le cose durante la registrazione della scelta in villa.

La ragazza, infatti, non ha nascosto che le sarebbe piaciuto poter immaginare il futuro al fianco di Andrea, per il quale evidentemente aveva perso la testa.