I colpi di scena ad Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus nel sabato sera di Raiuno non mancano mai e anche ieri sera abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di 'grande tensione'. La protagonista di questa settimana è stata Marcella Bella, la quale ha perso le staffe in diretta dopo che il padrone di casa le ha mostrato un filmato girato a sua insaputa, dove si vedeva la cantante lamentarsi con il direttore d'orchestra per la durata della sua esibizione con il concorrente che sta portando in gara in questa edizione.

La polemica di Marcella a Bella a Ora o mai più: 'Non è stato onesto da parte vostra'

Nel dettaglio, infatti, Marcella si lamentava del fatto che la sua interpretazione durasse troppo poco rispetto a quella del suo allievo e così ha sbottato con il direttore De Amicis, dicendo: 'Devo cantare un minimo, sennò mi annoio in questa trasmissione'.

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel corso della diretta di Ora o mai più, quando Marcella ha avuto modo di vedere il filmato che era stato girato a sua insaputa e così ha sbottato duramente contro Amadeus, sostenendo che in quel modo la trasmissione le aveva procurato un danno d'immagine, dato che l'avevano ripresa senza la sua autorizzazione e soprattutto senza che avesse sparate in faccia le luci.

'Questa cosa non è stata onesta da parte vostra. Non mi avete detto nulla. C'era anche il viso tutto buio', continuava a ripetere Marcella Bella visibilmente stizzita da questa situazione. A quel punto il padrone di casa Amadeus ha cercato di placare un po' gli animi e alla fine è riuscito a 'sedare' la polemica portata in auge dalla cantante di 'Montagne verdi'.

Crescono gli ascolti di Ora o mai più

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena della puntata di ieri sera di Ora o mai più, dove abbiamo visto che ci sono state delle nuove polemiche anche nei confronti di Donatella Milani, la quale dopo aver polemizzato con il suo coach Donatella Rettore, sta proseguendo da sola il suo percorso in trasmissione. Anche questa settimana la Milani è stata criticata dai coach ma il pubblico da casa ha deciso di premiarla, ed ecco che si è piazzata al secondo posto della classifica di gradimento degli spettatori.

E con tutte queste polemiche, va detto che la penultima puntata di Ora o mai più di ieri sera ha visto aumentare anche il numero di spettatori: ben 3.5 milioni di Italiani hanno seguito il talent di Raiuno condotto da Amadeus, con uno share del 17.40%.