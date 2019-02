Annuncio

Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, il fortunatissimo people show del sabato condotto da Maria De Filippi, che anche questa settimana ha raccontato al suo pubblico diverse storie. Una di queste è quella che vede protagonisti Calogero e Valentina. Lui ha chiesto aiuto alla redazione del people show di Canale 5 per recuperare il suo rapporto con la fidanzata, la quale lo aveva lasciato dopo aver trovato delle conversazioni che lui intratteneva con altre donne su Instagram.

La storia di Valentina e Calogero a C'è posta per te

Da quel momento in poi Valentina ha scelto di chiudere il suo rapporto con Calogero che non si è dato pace e ha chiesto aiuto anche alla De Filippi.

Nel corso della puntata di C'è posta per te di ieri, i due non hanno fatto altro che accusarsi a vicenda, tirando in ballo moltissime volte i loro profili social e suscitando così i sospetti del pubblico da casa, il quale ha pensato che in realtà i due fossero interessati maggiormente al business.

La coppia, infatti, ha litigato per delle foto audaci che Valentina avrebbe postato sul suo profilo Instagram e che avrebbero fatto ingelosire tantissimo Calogero. Alla fine, la ragazza ha ceduto alla richiesta del suo ex fidanzato e ha scelto di aprire la busta e quindi di dargli una seconda chance dopo gli errori fatti.

Ma come vi dicevamo, l'atteggiamento dei due giovani fidanzati non è passato inosservato e in molti hanno notato che sui loro profili social avevano già un numero elevato di followers, che tuttavia son cresciuti ancora di più dopo la loro partecipazione alla puntata di ieri di C'è posta per te.

Ecco perché in molti hanno ipotizzato che questa potesse essere una vera e propria storia architettata a tavolino dai due giovani fidanzati per ottenere il massimo della visibilità dalla trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi.

Dal web: 'Business tra Calogero e Valentina'

Durante il racconto della storia e successivamente al termine della loro partecipazione, sono stati tantissimi gli spettatori di C'è posta per te che sui social hanno cercato i due protagonisti di questa storia, per poter vedere queste tanto discusse foto, oggetto di discussione per gran parte della durata del loro incontro in trasmissione. E va detto che i due sono stati anche fortunati, dato che l'appuntamento di ieri con C'è posta è stato il più seguito di questa stagione con oltre 5.7 milioni di spettatori.