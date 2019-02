Annuncio

'The Good Doctor 2' torna su Rai 2 domenica 17 febbraio con una nuova puntata. Le anticipazioni della puntata svelano che Shaun e Lea avranno dei problemi a causa delle ossessioni del giovane dottore che, nonostante sia un medico eccellente, deve fare in conti con la sua sindrome. Intanto Glassman recupera lentamente dopo la delicata operazione, consapevole che il percorso per tornare alla normalità sarà lungo e difficile. Ciò che lo tormenta sono le allucinazioni, in particolare su Maddie, la figlia morta poco prima.

The Good Doctor 2, puntata 17 febbraio: Shaun e Lea sul filo del rasoio

Il quinto episodio della seconda stagione de 'The Good Doctor' in onda su Rai 2 domenica 17 febbraio tratterà il caso di una paziente anoressica, che arriverà al St.Bonaventure in pessime condizioni.

La donna necessita di un intervento al cuore, ma le sue precarie condizioni di salute potrebbero essere un grave problema. Claire ed il dottor Melendez saranno in disaccordo in merito alla procedura da attuare. Le loro diversità di opinione si trascineranno anche fuori dalla sala operatoria, minando il loro rapporto di stima e fiducia e reciproca. Nel frattempo, Shaun e Lea si apprestano ad inaugurare il loro nuovo appartamento, nonostante i grossi dubbi della giovane. Lea teme che Shaun possa travisare il rapporto, pretendendo di più di una semplice amicizia. I due non si sono più riavvicinati fisicamente dopo il primo bacio, cosa succederebbe in caso contrario?

Le ossessioni di Shaun peggiorano continuamente

Le anticipazioni della prossima puntata di The Good Doctor proseguono con il peggioramento di Shaun, che non sembra riuscire a gestire le sue ossessioni.

Il ragazzo pare peggiorare dopo essersi riavvicinato a Lea. Il giovane medico tornerà nel tunnel della regressione, compromettendo la sua capacità di relazionarsi con gli altri, pazienti compresi. Lea cercherà di stargli vicino e di riportarlo alla realtà, ma non sembra riuscirci, anzi: Shaun peggiora di giorno in giorno. Nella puntata di domenica 17 febbraio di 'The Good Doctor' vedremo Lea fare un passo indietro: riflettendo sul rapporto con Shaun, inizierà a pensare che la responsabile dl suo peggioramento sia proprio lei. La ragazza potrebbe prendere una decisione drastica, sceglierà di vivere con Shaun nonostante tutto o metterà fine alla loro problematica convivenza pur di salvaguardare la sua salute?