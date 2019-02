Annuncio

Questo pomeriggio su Raiuno è andato in onda il classico speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2019 condotto da Mara Venier. La puntata si è aperta con l'esibizione del trionfatore di quest'anno Mahmood che ha ricantato il suo brano 'Soldi' con il quale ha conquistato la vittoria. Tutti, però, attendevano con trepidazione il ritorno sul palco dell'Ariston di Ultimo, il secondo classificato di quest'anno che ieri notte è stato protagonista di uno scontro in sala stampa con i giornalisti.

Domenica In-Sanremo, Ultimo non si presenta dalla Venier

Peccato, però, che Ultimo non si sia presentato al classico appuntamento speciale di Domenica In post finale del Festival di Sanremo.

Il giovane cantante ha preferito disertare l'ospitata televisiva dalla zia Mara, complici anche le polemiche che ci sono state proprio ieri notte in sala stampa. Per chi non lo sapesse, infatti, Ultimo ha perso le staffe nei confronti dei giornalisti e nel momento in cui qualcuno gli ha fatto notare che aveva chiamato il vincitore di Sanremo con il termine 'ragazzo', lui ha sbottato dicendo: 'Dovete sempre rompere'. Parole e modi di fare che non sono piaciuti per niente ai giornalisti che in quel momento erano presenti in sala stampa e stavano portando a termine il loro lavoro. Ultimo è apparso visibilmente nervoso e poco dopo ha ammesso lui stesso di essere fortemente amareggiato per questo secondo posto al Festival di Sanremo.

Mara Venier su Ultimo: 'E' andato via subito'

Evidentemente, quindi, il cantante si aspettava di trionfare dato che per tutta la settimana ha dominato sia la classifica di vendita dei singoli più venduti su I-Tunes che la classifica dei pronostici per il vincitore. Sebbene il pubblico da casa lo abbia sostenuto al televoto, Ultimo è stato 'tradito' dai voti delle due giurie tecniche di questa edizione del Festival, le quali gli hanno dato voci decisamente bassi che non gli hanno permesso di arrivare alla vittoria finale.

E così oggi Ultimo ha preferito non presentarsi allo speciale di Domenica In trasmesso su Raiuno. Nel momento in cui i giornalisti e gli opinionisti presenti all'Ariston hanno chiesto spiegazioni a Mara Venier, la conduttrice ha precisato che il cantante sarebbe andato via da Sanremo già questa notte, quindi subito dopo la conferenza stampa conclusiva della kermesse.

La Venier, poi, ha rivelato che Ultimo è andato via molto arrabbiato ma nonostante ciò lei le ha augurato il meglio per il futuro.