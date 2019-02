Annuncio

il paradiso delle signore, la soap che sta riscontrando sempre più successo, non mancherà di sorprendere i suoi fan nei prossimi appuntamenti. Le trame delle puntate in onda dal 18 al 22 febbraio rivelano che Vittorio Conti scoprirà che Lisa Conterno, la bella rappresentante di indumenti intimi, è sua sorella. Intanto il dottor Cesare Diamanti sarà sempre più interessato a Nicoletta, la quale riuscirà a lasciarsi andare per timore di un'altra delusione mentre Antonio flirterà con Ludovica sotto gli occhi di Elena. Infine, Federico troverà lavoro anche se non sarà ciò che si aspettava.

Il Paradiso delle signore, Vittorio ha una sorella

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 febbraio rivelano che Vittorio scoprirà che Lisa Conterno è sua sorella, ma faticherà a credere che suo padre abbia davvero avuto una relazione extraconiugale dalla quale è nata la ragazza.

Nel frattempo Andreina si insinuerà sempre di più nella vita di Umberto e così facendo renderà sempre più gelosa Adelaide che andrà a sfogarsi con Luca, inconsapevole del fatto che l'uomo e la Mandelli abbiano ideato un piano per distruggere Umberto. Al Paradiso ci sarà una nuova emergenza e ciò farà si che Nicoletta abbia la possibilità di incontrare nuovamente il giovane medico Cesare Diamante. Intanto a villa Guarnieri Marta e Riccardo, si prepareranno ad accompagnare la zia alla Scala mentre Umberto non andrà con loro, in quanto aspetta un ospite a cena. Marta e Vittorio indagheranno sul conto di Lisa e della direttrice dell'orfanotrofio dove lei è cresciuta e scopriranno un segreto inquietante.

Cesare Diamante sarà sempre più attratto da Nicoletta, la quale confesserà a Gabriella che da un lato, temerà di rivelare al bel dottore di essere in attesa di un bambino e, dall'altro, di subire un'altra delusione. Federico, intanto, riceverà un'offerta di lavoro da un giornale e lo rivelerà a sua madre, ma non le dirà che il lavoro non è proprio quello che si aspettava: il giovane, infatti, dovrà occuparsi di oroscopi. In seguito, correrà da Roberta.

Antonio flirta con Ludovica sotto gli occhi di Elena

Vittorio penserà che la Conterno sia davvero sua sorella e per questo motivo avrà uno scontro con Marta. Al Paradiso, Clelia e Luciano avranno un confronto su Oscar, il quale nel frattempo chiederà aiuto a Silvia per rintracciare il figlio.

San Valentino sarà sempre più vicino e Roberta sceglierà per Federico un regalo che gli dimostri quanto tenga a lui mentre Tina convincerà Antonio ad andare al Circolo a sentirla cantare, in realtà, è una scusa che utilizzerà per farlo incontrare con Elena, che sarà lì a lavorare. Intanto Vittorio, convocherà suo fratello Edoardo a Milano per parlargli di Lisa e prenderà una decisione importante. Conti dirà a Marta di aver accettato Lisa come sorella e nonostante lei non sia convinta che la ragazza abbia detto la verità, deciderà di non scontrarsi con il suo amato visto che è San Valentino. Nicoletta che sembra sempre più confusa sul piano sentimentale, riceverà un regalo sia da Cesare sia da Riccardo e questo non farà altro che accrescere la sua confusione. Roberta regalerà a Federico una macchina da scrivere. La signora Anita organizzerà in Caffetteria una serata per i cuori solitari mentre al Circolo, Antonio flirterà con Ludovica sotto gli occhi di Elena che soffrirà molto. Umberto e Andreina si appresteranno a vivere una notte piena di passione mentre Vittorio regalerà a Marta uno splendido anello con cui suggellare la giornata.

Lisa ha mentito a Vittorio?

Marta scoprirà che Vittorio e Lisa si sono scambiati dei regali e ne resterà sconcertata. Luciano informerà Clelia del fatto che Vittorio ha deciso di continuare a collaborare con Oscar al Paradiso e la donna comincerà a pensare di lasciare Milano pur di allontanarsi da lui. Adelaide, non sopporterà la presenza di Andreina a Villa Guarnieri, e ancora una volta si sfogherà con Luca, ignorando che dietro allo strano comportamento della Mandelli ci sia proprio lui. Nel frattempo al Circolo, Elena avvicinerà Ludovica per cercare di capire cosa ci sia tra lei e Antonio. Intanto Marta e Vittorio continueranno ad avere forti contrasti a causa di Lisa, la quale ha mentito al bel Conti ed in realtà sta soltanto assecondando il piano di un uomo ossessionato dalla vendetta.