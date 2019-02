Annuncio

Annuncio

La quindicesima stagione di Grey's Anatomy è stata caratterizzata, sin dal suo esordio, dalla rinascita sentimentale di Meredith Grey. Dopo la morte di Derek Shepherd e la fine della relazione intrapresa con Nathan Riggs, la protagonista della Serie TV statunitense ha nuovamente aperto il suo cuore alla possibilità di innamorarsi.

Inizialmente il percorso di Meredith è stato caratterizzato dall'ironia e da un clima leggero che l'ha vista coinvolta in un triangolo amoroso con il chirurgo ortopedico Link ed Andrew DeLuca. Tuttavia, sembra che nel corso delle ultime puntate la Grey abbia decisamente scelto il giovane specializzando italiano.

Meredith e DeLuca: una coppia nata per sovvertire le regole di Hollywood

La relazione tra Meredith ed Andrew è iniziata nel finale della stagione 14, quando lo specializzando, in preda ai fumi dell'alcool, ha inaspettatamente baciato il suo superiore.

Annuncio

Un avvicinamento che nei piani di Krista Vernoff avrebbe dovuto esaurirsi nel corso dell'episodio. Tuttavia, l'alchimia dimostrata dai due attori ha convinto la showrunner a proseguire su questa linea e a dare maggiore spazio, durante la quindicesima stagione, alla coppia.

In occasione della messa in onda dell'episodio numero 332, che permetterà al telefilm di entrare nella storia della Tv americana come medical-drama più longevo di sempre, TvLine ha intervistato Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti. I due attori hanno ripercorso i vari step che hanno portato Meredith e DeLuca ad avvicinarsi.

Parlando del primo approccio romantico della coppia, l'attore ha affermato: "Quando abbiamo girato la scena del primo bacio, non sapevo se quell'episodio avrebbe avuto un seguito, ma se fossi stato costretto a scommettere avrei puntato tutto su una normale evoluzione della loro relazione.

Annuncio

Inizialmente ero convinto che Andrew avrebbe vissuto male il rapporto con Meredith e che sarebbe stato pervaso dall'imbarazzo a causa di quel gesto inaspettato. Tuttavia, con il passare del tempo, quel bacio si è rivelato qualcosa di molto più importante. Quando all'inizio della stagione Krista Vernoff mi ha comunicato le sue intenzioni ero scioccato, ma effettivamente la sua idea era brillante! Hollywood difficilmente mette in scena una coppia composta da un uomo più giovane, mentre è consuetudine fare il contrario. L'intenzione degli sceneggiatori era quella di ribaltare questa tendenza e dimostrare che se una donna matura si accompagna ad un uomo più giovane, può comunque venir fuori una storia avvincente.

Annuncio

È questo che mi ha convinto a credere in questo progetto".

Diverso, ma molto divertente, il racconto di Ellen Pompeo, che ricorda così la scena del bacio: "Avevo una brutta influenza durante le riprese, e l'unica cosa a cui pensavo era la possibilità di contagiare il povero Giacomo. Era l'ultimo giorno di riprese della quattordicesima stagione e lui era pronto per girare un film a Toronto. Ho temuto per tutto il tempo che non avrebbe potuto iniziare il suo nuovo progetto a causa mia".

Ellen e Giacomo amici fuori dal set

Ma come proseguirà la storia tra i due medici e, soprattutto, Meredith avrà davvero scelto Andrew, scartando definitivamente l'altro corteggiatore Link? Ellen Pompeo non si sbilancia, ma assicura che il rapporto instaurato con il collega è davvero ottimo: "Ho amato le scene girate fuori dall'ospedale e sono stata felice di aver lavorato con molte guest star d'eccezione - ha affermato l'attrice americana - Quando gli sceneggiatori mi hanno avvisato che la storia tra Meredith e DeLuca avrebbe avuto un seguito ne abbiamo discusso. Il nostro è sempre stato un lavoro di gruppo. Noi tutti amiamo Giacomo, io per prima. Ci divertiamo davvero tanto durante le riprese".

Anche Gianniotti si è detto entusiasta dell'amicizia nata con la collega, lasciando intendere che la storia d'amore della Serie Tv sia destinata a proseguire: "Io ed Ellen siamo buoni amici anche fuori dal set. Abbiamo molta chimica e spero che questo arrivi anche al pubblico che ci segue".