Annuncio

Annuncio

Un posto al sole, la soap in onda su Rai 3 assicura molte sorprese, come si evince dalle anticipazioni degli episodi in onda dal 25 febbraio all'1 marzo. Nella puntata di oggi, Elena ha perso il bambino. La Giordano, dopo aver scoperto il tradimento di Valerio con Simona, la sua ex moglie, ha accusato un malore che le ha provocato un'emorragia fatale per il suo bimbo. La prima ad apprendere la triste notizia è stata Marina, che si è poi vista arrivare Valerio all'ospedale, preoccupato per le condizioni di salute della compagna. Non è difficile immaginare che Marina farà di tutto per tenere lontano il Viscardi, da lei ritenuto l'unico responsabile dell'aborto di Elena. La Giordano però non sarà dello stesso parere. Nonostante passi giorni disperati e bui, non riuscirà a spegnere l'amore per Valerio.

Annuncio

Un Posto al Sole puntate dal 25 febbraio all'1 marzo: Elena disperata dopo l'aborto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole riferite alle puntate della prossima settimana raccontano il dramma di Elena, che ha perso il bambino a causa di un malore improvviso. La Giordano non riuscirà a riprendersi e a nulla serviranno le rassicurazioni di Marina che, nel frattempo, farà di tutto per tener lontano dalla figlia Valerio. Il Viscardi si sentirà in colpa per quanto accaduto e lascerà per sempre Simona, la sua ex moglie. Nel frattempo, la vendetta di Prisco colpirà Franco. Il Boschi, dopo una brutale aggressione, verrà ricoverato d'urgenza in ospedale. Tutti i suoi cari accorreranno trafelati, certi che dietro l'agguato ci sia proprio Gaetano Prisco.

Annuncio

I migliori video del giorno

A tranquillizzare Franco sarà Ciro, che gli prometterà di aiutarlo a proteggere Angela e Bianca. Guido e Mariella avranno diverse occasioni per stare vicini, innescando la gelosia morbosa del Cerruti.

Upas: Otello porta tristi notizie su Teresa

Mentre Elena è decisa a troncare con Valerio, Adele chiede aiuto a Giulia per trovare una nuova casa. In seguito alla denuncia degli abusi subiti da Manlio infatti, si è ritrovata completamente sola. La situazione sentimentale complicata tra Guido e Mariella pare avere una svolta dopo il rientro al Comando della vigilessa che, a stretto contatto con il Del Bue, ritroverà la solita complicità. Le anticipazioni di Upas proseguono con il ritorno di Otello da Indica, ambasciatore di brutte e inaspettate notizie su Teresa, da tempo lontana da Napoli.

Annuncio

Infine, nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 25 febbraio all'1 marzo, Serena scoprirà finalmente l'esito dell'esame del Dna: chi è davvero suo padre?