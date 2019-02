Annuncio

Venerdì 15 febbraio è andata in onda la prima puntata del serale di Uomini e donne, l'appuntamento dedicato alle alle scelte dei tronisti. La prima ad aprire le danze del nuovo 'esperimento' del programma di Maria De Filippi è stata Teresa Langella. Purtroppo per la tronista, però, le cose non sono andate esattamente come sperava e immaginava. Il ragazzo scelto, Andrea Dal Corso, le ha risposto con un "no", scatenando molte polemiche sia dentro che fuori la villa. Subito dopo la messa in onda, Teresa ha voluto pubblicare una foto sul suo profilo Instagram in cui appare lei con il meraviglioso abito scelto per l'evento e una frase: "Nonostante tutto, grazie a tutti". Al di sotto di tale scatto, molti utenti hanno iniziato a commentare l'accaduto e hanno attribuito le colpe per la risposta negativa di Andrea al padre di Teresa. "Lo ha intimidito", ha scritto uno.

Il discorso del padre di Teresa ad Andrea Dal Corso

La scelta di Teresa Langella, purtroppo, è stata molto triste. Dopo aver trascorso il week-end in villa con entrambi i protagonisti, Teresa ha preso la sua decisione. Andrea è riuscito a prevalere sull'avversario Antonio il quale, triste e desolato, è stato costretto a lasciare il party insieme a tutta la sua famiglia. Nel frattempo, ad Andrea è stato recapitato un bigliettino con il contenuto della scelta della tronista. Una volta appresa la sua decisione, Dal Corso ha voluto immediatamente incontrare il padre della ragazza per spiegargli le sue motivazioni. Nel corso della permanenza in villa, infatti, il padre della ragazza ha fatto visita ai due corteggiatori.

Con Antonio è stato molto più delicato, mentre con Andrea ci è andato giù molto più pesantemente dicendogli di non fidarsi molto di lui. Il padre della Langella, infatti, ha esortato Andrea a rispondere di "no" se non fosse stato sicuro dei sentimenti nutriti per sua figlia.

La reazione del web alla decisione di Andrea: 'E' colpa del padre di Teresa'

Ebbene, secondo le accuse social, Andrea avrebbe deciso di seguire alla lettera il consiglio del padre rispondendo in modo negativo. Sul web, però, dopo pochissimo tempo, hanno iniziato a diffondersi alcuni commenti in merito. Molti utenti, infatti, hanno ritenuto opportuno sostenere che il motivo per cui Andrea avrebbe risposto di no risiederebbe nel discorso fatto dal padre della ragazza.

Alcuni fan, infatti, sono dell'idea che l'uomo possa aver in qualche modo intimidito il ragazzo. Ma sarà davvero così, oppure, semplicemente Andrea non ricambiava i sentimenti di Teresa?