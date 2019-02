Annuncio

La fine del mese di febbraio riserva molte sorprese ai milioni di spettatori desiderosi di conoscere degli sviluppi nella storia tra Riccardo e Nicoletta dopo che c'è stata la crisi tra i due innamorati. La concentrazione principale viene posta intorno alla figura di Luciano che ha tentato in ogni modo di dimenticare i suoi sentimenti nei confronti di Clelia. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo fanno notare che continuano i contrasti tra Riccardo e Nicoletta dopo che l'uomo si è proposto di dare un aiuto all'ex promessa sposa. Elena, dal canto suo capisce che nel giorno di San Valentino, Antonio e Ludovica si sono concessi un bacio mentre Tina può dirsi felice perché ha la possibilità di cantare un brano per il Paradise Market. Inoltre la giovane Amato si dice sicura del fatto che il comportamento del fratello sia giustificato dalla ripicca lasciando delle speranze a Elena.

Riccardo viene a conoscenza dell'amicizia tra Cesare e Nicoletta

Lisa, invece, mette in atto delle mosse per creare nuove tensioni tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio, dietro i quali si nasconde il nome del diabolico Spinelli. Nel frattempo Marta e Vittorio non si fanno fermare dalle intenzioni di Luca e un nuovo progetto fa tornare il sereno tra i due innamorati. Si tratta della proposta fatta a Tina la cui voce può rivelarsi fondamentale per pubblicizzare il catalogo del Paradise Market e Nicoletta invita Cesare a casa di Gabriella e Roberta. La sorella di Salvatore coinvolge il maestro Recalcati nella composizione del motivato musicale mentre Luca spiega a Lisa di avere in mente una nuova mossa nel piano di vendetta.

Il Cattaneo si decide a dichiarare il proprio amore nei confronti di Clelia

Riccardo viene a conoscenza dell'amicizia tra Cesare e Nicoletta mentre Clelia decide d'informare un'unica persona della sua partenza: si tratta di Luciano (Giorgio Lupano). La giovane donna ha intenzione di lasciare la città di Milano e Umberto organizza una cena a Villa Guarnieri per rendere nota la relazione con Andreina. Informato della lontananza di Clelia, il Cattaneo si decide a dichiarare il proprio amore nei confronti della giovane donna al punto che vorrebbe partire con lei. Clelia, però, cerca di riportare all'ordine il padre di Nicoletta richiamandolo alle responsabilità di marito e genitore; infine Silvia supportata da Oscar ha un diverbio con la capo commessa.