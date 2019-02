Annuncio

Venerdì 22 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo dei tre appuntamenti dello Speciale di Uomini e donne, questa volta dedicato alla scelta del tronista milanese Lorenzo Riccardi, il quale dovrà decidere con chi uscire dal programma tra le due corteggiatrici, Claudia e Giulia. Molte le indiscrezioni che circolano in rete già prima della messa in onda della puntata secondo cui la scelta del giovane sarebbe ricaduta su Claudia, quest'ultima si sarebbe presentata al castello ed avrebbe risposto 'si' a Riccardi.

Lorenzo avrebbe scelto Claudia

Sembra che nella prossima puntata di Uomini e donne ci sia un lieto fine, dopo quanto accaduto con la prima scelta caratterizzata dal 'no' di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, almeno stando alle prime indiscrezioni sull'esito della registrazione dello scorso 12 febbraio.

Da quanto trapelato infatti, Lorenzo avrebbe scelto Claudia Dionigi a discapito di Giulia che all'inizio del suo percorso sembrava la favorita. La Dionigi, arrivata in trasmissione dopo la sua 'rivale', pare abbia conquistato il cuore del tronista che, dopo i giorni passati in villa, l'ha scelta. Da quanto riportato anche dal sito 'Il Vicolo delle news', i giorni in villa non sono stati tra i più sereni per Lorenzo che avrebbe litigato furiosamente proprio con Claudia, a tal punto da lasciare lo studio durante la registrazione. Evidentemente la rabbia ha poi lasciato il posto alla ragione (ed al cuore) ed il giovane è tornato indiietro, tanto che alla fine avrebbe deciso di uscire da Uomini e donne proprio con la Dionigi.

Scelta dal lieto fine secondo le indiscrezioni

Nonostante come già descritto ci siano stati problemi tra i due, dai rumors che giungono su quanto vedremo nella puntata di venerdì 22 febbraio, Claudia alla fine ha risposto affermativamente a Lorenzo presentandosi alla festa di fidanzamento ed aprendo quindi i festeggiamenti.

Un lieto fine almeno nella seconda puntata, dopo la cocente delusione di Teresa Langella, a cui Andrea dal Corso ha rifilato il 'due di picche' scatenando fuoriose polemiche sui social network: parecchi fan del dating show di Maria De Filippi non hanno gradito e si sono scagliati contro l'ex corteggiatore, reo a loro modo di vedere di 'aver preso in giro la tronista'. Polemiche che continuano anche a distanza di giorni dalla messa in onda della prima puntata dello Speciale di Uomini e donne e che sembrano non placarsi. Vedremo se almeno le indiscrezioni sul lieto fine della scelta di Lorenzo calmeranno gli animi agitati dei telespettatori.