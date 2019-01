Annuncio

Annuncio

Il trono di Teresa Langella nel programma Uomini e donne è ormai prossimo alla conclusione [VIDEO]. Nel corso della registrazione del 17 gennaio (e che molto probabilmente andrà in onda su Canale 5 la prossima settimana), la napoletana ha annunciato di avere ormai concluso il percorso in studio e di essere pronta ad andare in villa con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Solo dopo aver passato insieme a loro un giorno e una notte, prenderà la decisione definitiva su un ragazzo, attendendo la sua risposta.

Per scoprire il nome della sua scelta, dovremo attendere la prima puntata serale prevista per il Trono Classico che, stando a rumors sempre più insistenti, dovrebbe andare in onda il 15 febbraio.

Advertisement

Nell'ultima registrazione, Teresa ha dimostrato di essere ancora molto confusa tra i due corteggiatori: dopo il bacio con Andrea, infatti, ha ripetuto lo stesso gesto anche con Antonio, evidenziando un forte interesse nei suoi confronti. Ma davvero sarà lui il preferito? Alcuni indizi presenti nei social network lascerebbero presagire una scelta proprio in questa direzione.

Uomini e donne anticipazioni: il bacio di Teresa e Antonio

Le anticipazioni di Uomini e donne relative al trono di Teresa Langella segnalano un passo indietro nel corso della registrazione effettuata il 17 gennaio. Dopo il bacio con Andrea Dal Corso, infatti, la tronista ha cercato di raggiungere Antonio per chiarire con lui l'accaduto. Prima si è piazzata davanti alla sua auto anche se lui ha rifiutato di parlarle e successivamente lo ha raggiunto a casa dove, anche se con grande fatica, è riuscita a stare insieme a lui.

Advertisement

In auto, la coppia ha cercato di chiarire la situazione anche se Antonio si è riconfermato molto freddo. Solo quando ha mostrato a Teresa il fazzoletto che aveva usato per asciugarle le sue lacrime, diverso tempo fa, lei ha cambiato atteggiamento. Mai si sarebbe aspettata che Antonio avesse conservato tale oggetto e lo ha abbracciato forte. Successivamente, la coppia si è rivista in un'altra esterna, nel luogo in cui si erano abbracciati per la prima volta in riva al Tevere e qui è scattato il bacio appassionato. In studio, Teresa ha accusato Andrea di non avere reagito in nessun modo alla vista del bacio e lui ha risposto di non volersi presentare in villa.

Il silenzio di Andrea sui social

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne sul trono di Teresa Langella, Antonio Moriconi appare in leggero vantaggio dopo il bacio scambiato nella registrazione del 17 gennaio e la reazione della napoletana. L'esito della scelta verrà reso noto solo a metà febbraio, ma in vista di tale puntata serale i fan continuano a tenere sotto controllo i movimenti di tronista e corteggiatori [VIDEO] nella speranza di scoprire qualche indizio degno di nota.

Al momento, Andrea Dal Corso continua ad essere assente dai social network: lui che in passato era sempre molto attivo, non posta foto o dichiarazioni da diversi giorni. È forse un segno di protesta? Diverso è, invece, l'atteggiamento di Antonio Moriconi che pubblica quotidianamente Instagram Stories, soprattutto dedicate alla sua grande passione per la neve. Lo sportivo si mostra in tuta da sci o mentre si dedica al suo sport preferito, pur evitando (come richiede il regolamento) di esprimersi in merito al percorso a Uomini e donne. Il suo stato d'animo sembrerebbe migliore di quello di Andrea Dal Corso anche se la storia del dating show ci insegna a non dare mai nulla per scontato.