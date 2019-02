Annuncio

La puntata speciale di Uomini e donne dedicata alla scelta di Teresa Langella ha conquistato per giorni l'attenzione dei telespettatori del programma. Nei giorni precedenti alla sua messa in onda, la curiosità era rivolta al nome del corteggiatore preferito e alla sua possibile risposta. Successivamente, si sono diffuse critiche e opinioni contrastanti in merito al 'no' di Andrea Dal Corso e al suo comportamento tenuto nel castello, dove ha evitato il confronto diretto con la tronista. Ma, nonostante l'attesa, non tutti i fan del Trono Classico hanno seguito tale puntata venerdì 15 febbraio in prima visione. Per loro, Mediaset dedicherà questa sera un nuovo appuntamento televisivo, che permetterà di non perdere un solo minuto delle tante emozioni provate guardando il weekend in villa e successivamente la festa di fidanzamento nel castello in presenza di amici e parenti. Il canale scelto per tale replica sarà La 5.

Replica Uomini e donne: oggi in onda la scelta di Teresa

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 18 febbraio portano buone notizie ai telespettatori del programma. Oltre all'appuntamento pomeridiano, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, ci sarà anche un'altra puntata assolutamente da non perdere. A partire dalle ore 21:20 circa, La 5 trasmetterà la replica della scelta di Teresa Langella, riproponendo quanto già trasmesso lo scorso venerdì 15 febbraio in prima serata nella rete ammiraglia Mediaset. I fan potranno così vedere, se non ne hanno avuto modo la scorsa settimana, il weekend in villa trascorso dalla tronista con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Ci saranno le sorprese dei due corteggiatori per convincere la Langella a togliersi gli ultimi dubbi, nonché le lacrime di quest'ultima in vista della scelta in favore di Andrea.

Ma, soprattutto, verranno ripercorsi i minuti di attesa nel castello medievale quando Teresa aspetterà l'arrivo di Dal Corso che non si presenterà all'appuntamento. Al suo posto, verrà presentata una lettera che confermerà la decisione di non proseguire oltre nel loro rapporto.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea chiede il confronto con Teresa

La scelta di Teresa Langella a Uomini e donne è stata archiviata venerdì 15 febbraio e tornerà in replica questa sera su La 5 a partire dalle ore 21:20 circa. Andrea Dal Corso è stato preso mira pesantemente negli ultimi giorni soprattutto per il mancato chiarimento alla tronista delle ragioni del suo 'no'. Esso potrebbe, però, avvenire molto presto o quanto meno è questo il desiderio dell'ex corteggiatore.

Dopo un lungo silenzio nei social network, infatti, Andrea è tornato qualche ora fa con una Instagram Story rivolta proprio alla Langella. In essa, ha spiegato che non gli è stata data la possibilità di confrontarsi faccia a faccia e ha espresso il desiderio di poter parlare in prima persona per chiarire. Queste le sue parole: "Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano. Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre", Tale affermazione lascia intravedere un possibile confronto-scontro proprio negli studi di Uomini e donne, magari nel corso di uno speciale pomeridiano.