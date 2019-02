Annuncio

Questa settimana è scoppiata l'ennesima bufera al Trono Over di Uomini e donne, dopo che Maria De Filippi e la redazione hanno scoperto l'inganno di Gian Battista e Claire ai danni del programma. I due, infatti, avrebbero preso in giro tutti, simulando un'iniziale conoscenza mentre, in realtà, pare fossero già una coppia a tutti gli effetti.

La conduttrice, in una delle ultime puntate del dating-show, dopo aver mostrato un filmato che comproverebbe il piano studiato dalla dama e dal cavaliere, ha deciso di allontanarli dal programma. In seguito alla sua esclusione dalla trasmissione, Claire Turotti è intervenuta su Instagram per spiegare di non voler affatto apparire come una "truffatrice", difendendosi strenuamente dalle critiche.

Claire Turotti si sfoga dopo la fine dell'esperienza a U&D

Claire Turotti ha scelto di ricorrere a Instagram per comunicare al pubblico il suo pensiero su quanto avvenuto di recente a Uomini e Donne. Non si può negare che abbia suscitato grande scalpore nei telespettatori e nel pubblico in studio il video inviato a Gianni Sperti da un utente anonimo, il quale ha ripreso la donna e Gian Battista durante una conversazione in cui i due presumibilmente si mettevano d'accordo su cosa dire in puntata in merito alla loro conoscenza.

Dal filmato sembra proprio che abbiano ingannato la redazione, omettendo di essere una vera coppia. Tutto ciò, naturalmente, per continuare a partecipare a Uomini e Donne.

Smascherati da Maria De Filippi, entrambi hanno dato vita ad un'accesa discussione con gli opinionisti, durante la quale sono volate anche parole pesanti. Anche la conduttrice si è mostrata piuttosto infastidita, infatti ha fatto chiaramente capire ai diretti interessati che avrebbero dovuto lasciare il programma. Solo dopo la messa in onda della puntata, la Turotti è tornata a parlare della vicenda, sfogandosi su Instagram e invocando una sorta di "diritto alla difesa" che non le sarebbe stato concesso.

Claire e Gian Battista contro Uomini e Donne

Cacciati da Uomini e Donne, entrambi stanno utilizzando il web per comunicare con il pubblico. Il primo a parlare è stato Gian Battista che, nei giorni scorsi, ha fatto delle pesanti insinuazioni sulla redazione del programma che, a suo parere, avrebbe ordito un complotto contro di lui.

Solo poche ore fa, invece, è stata Claire ad intervenire, tentando di difendersi dalle numerose critiche piovute sui social: "Facile lapidare senza concedere diritto di difesa", ha sentenziato la dama, che ha anche aggiunto di non aver truffato nessuno, ma di essere stata credulona. La Turotti, infatti, ha lasciato intendere di essersi sempre comportata con correttezza nei confronti della redazione e del pubblico, anche se quanto mostrato dalla De Filippi in puntata sembra non lasciare adito a dubbi, contraddicendo le parole della dama. Un nuovo inganno, dunque, per Uomini e Donne, che in questa stagione sembra non trovare pace.