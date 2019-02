Annuncio

Da qualche giorno a questa parte su tutte le testate giornalistiche più importanti sono apparse delle voci in merito ad un presunto divorzio tra il Principe Harry e Meghan Markle. A fare chiarezza sulla situazione, ci hanno pensato 5 amiche intime della Duchessa del Sussex.

Soltanto qualche giorno fa su tutti i giornali erano apparse delle notizie in cui Meghan veniva definita come un 'cancro' da estirpare nel minor tempo possibile. Inoltre, si mormorava che la Regina Elisabetta fosse l'artefice di tutto questo proprio perché stanca dei comportamenti dell'ex attrice di Hollywood. Addirittura, la stampa aveva confessato che Meghan era pronta a crescere il royal baby da sola, proprio in vista di un'imminente divorzio con il Principe.

Ad oggi tutte queste voci sembrano essere infondate. 5 delle amiche più vicine alla Markle sono scese in campo per difendere la Duchessa. "Meg si è seduta in silenzio e ha sopportato cattiverie e menzogne", con queste parole hanno esordito sulla rivista People. Le amiche di Meghan hanno dichiarato di essere preoccupate per la salute della Duchessa e per il bambino che porta in grembo, perché non è bello lasciarla da sola di fronte ad una grande pressione mediatica e con una gravidanza ormai giunta al settimo mese.

Un'altra delle amiche di Meghan ha parlato del rapporto che la Duchessa ha con il padre, tanto da affermare che il signor Markle non ha mai fatto nulla per riconquistare il rapporto con la figlia.

L'amica dell'ex attrice in un secondo momento ha confessato di essere stata ospite nel cottage di Harry e Meghan, raccontando una verità ben diversa da quella che spesso appare sui giornali: "Meg cucina per sé e per Harry ogni giorno."

Kensington Palace: nessun divorzio in vista

Durante l'intervista rilasciata su People, le amiche di Meghan Markle hanno descritto la Duchessa del Sussex in una maniera totalmente opposta da quanto ultimamente viene descritta sulle principali testate giornalistiche. Un'amica racconta della Markle: "Ama preoccuparsi degli altri e niente è cambiato in questo". Meghan oltre ad occuparsi di suo marito, si occuperebbe anche dei suoi cagnolini portandoli fuori personalmente e pulendoli dal fango.

Al contrario di quanto descritto, a Kensington Palace non ci sarebbero affatto dei nervi tesi ma bensì regnerebbe l'armonia. Magari la Duchessa del Sussex i primi mesi ha commesso qualche errore di troppo, ma oggi sarebbe pronta a prendere in mano le redini della casa reale.