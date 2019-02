Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi ogni giorno su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Giordano Mazzocchi e Roberta Di Padua. Se l'ex corteggiatore del trono classico ha annunciato a sorpresa la fine della sua storia con Nilufar, la dama del trono over ha concesso un'intervista per esprimere la sua delusione nei confronti di Riccardo Guarnieri.

Ex Uomini e Donne: è finita tra Nilufar e Giordano

Brutte notizie per i fans di Uomini e donne, un 'altra coppia del programma si è detta addio dopo Fabio e Nicole. Di chi stiamo parlando se non di Giordano e Nilufar Addati che hanno confermato la fine della storia d'amore. Solo qualche giorno fa, la coppia era apparsa apparentemente felice sulle piste innevate di Cortina.

I fans di Uomini e Donne avevano ipotizzato ad una loro riappacificazione fino ad oggi, quando Giordano ha pubblicato un lungo post su Instagram dove ha rivelato i motivi che li hanno indotti a prendere strade diverse.

Nel dettaglio, l'ex corteggiatore del trono classico ha ringraziato tutte le persone che gli sono state vicine fino a questo momento. Inoltre ha spiegato che le cose tra di loro non sono andate per il verso giusto, a causa delle insanabili differenze caratteriali. Nilufar, invece, ha scritto un breve messaggio sui social dove annuncia la fine della sua relazione con il maestro di sci. Un altro 'smacco' per Maria De Filippi dopo che Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono detti addio nonostante siano passati quattro anni dalla loro scelta.

Trono over: Roberta Di Padua delusa da Riccardo

Intanto, Roberta Di Padua ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha parlato di Riccardo Guarnieri. In particolare, la dama del trono over ha dichiarato di essere rimasta molto delusa da Riccardo, con il quale aveva iniziato una frequentazione. Roberta, infatti, è scoppiata a piangere quando lo ha visto correre nel back-stage a consolare Ida in preda ad una grave crisi di pianto. Un gesto che non è piaciuto affatto alla dama che ipotizza addirittura che il tarantino provi ancora qualcosa per la Platano con queste testuali parole: "Io penso che la reazione di Ida gli abbia smosso qualcosa…". Infine ha confessato di non avere paura di un ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida, sebbene non voglia essere messa in mezzo.

Non ci resta che attendere le nuove puntate del trono over per vedere se davvero, come teme la Di Padua, Riccardo tornerà tra le braccia di Ida.