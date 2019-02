Annuncio

Annuncio

Il Festival di Sanremo parla italo egiziano. Mamhood ha vinto la sessantanovesima edizione della rassegna canora con il brano Soldi. "Non ci credo ancora" - ha affermato il giovane subito dopo l'annuncio di Baglioni. Al secondo posto si è classificato Ultimo con I tuoi particolari. Il podio è stato completato da Il Volo, vincitori nel 2015, con il brano La Musica che resta. Sul vincitore si è espresso anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter: "La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo". Claudio Baglioni aveva aperto la serata finale della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo tracciando un bilancio della sua seconda esperienza da direttore artistico. “E’ stato un percorso molto bello, noi abbiamo fatto quello che potevamo: di sicuro ha vinto la musica”.

Annuncio

Una rassegna canora – come fortemente voluto dal direttore artistico – che ha ripercorso trasversalmente la tradizione della musica italiana. Dal Trio Lescano passando per il Quartetto Cetra fino ai fenomeni del momento, Marco Mengoni e Alessandra Amoroso, passando per Ligabue ed Eros Ramazzotti. Nonostante le polemiche della vigilia e qualche gaffe il ‘capitano’ è riuscito a restare sulla scia dei numeri della passata edizione ed a conquistare l’attenzione dei giovani sui social network.

Anna Tatangelo si commuove, problemi di audio durante la performance di Ramazzotti

Nel corso dell’ultima serata del Festival della canzone italiana non sono mancate le emozioni forti con Anna Tatangelo che non è riuscita a trattenere la commozione nel corso della sua performance così come Enrico Nigiotti dopo aver eseguito il brano dedicato al nonno scomparso.

Annuncio

Dopo gli ingenerosi fischi a Motta e Nada, vincitori dei duetti, il pubblico dell’Ariston ha riservato l’ennesima standing ovation della settimana a Loredana Bertè ed ha compreso il momento di difficoltà di Arisa riservandole un caloroso applauso al termine dell'esecuzione di Mi sento bene. La cantante lucana si è esibita nonostante fosse fortemente debilitata dall’influenza (39 di febbre). Problemi di ritorno audio si sono verificati nel corso dell’esibizione di Eros Ramazzotti con Luis Fonsi mentre Mahmood è stato costretto a fermarsi per problemi con il microfono.

Il pubblico contesta la decisione della giuria al grido: 'Loredana, Loredana'

Alle 00:50 i conduttori del Festival di Sanremo hanno annunciato la classifica fino al ventiquattresimo posto con Nino D'Angelo e Livio Cori a chiudere la classifica ed il pubblico che ha riservato sonori fischi per il quarto posto di Loredana Bertè, per il quinto di Cristicchi e il settimo di Arisa. Ultimo, Mamhood e Il Volo si sono giocati la vittoria finale in un clima di contestazione generale al grido "Loredana, Loredana".

Annuncio

Claudio Bisio ha provato a placare l'ira del pubblico ("Vi prometto che premieremo la Berte") in sala e Baglioni che ha invitato i presenti i rispettare i finalisti. "Per cortesia le tre giurie hanno votato". Il premio della critica 'Mia Martini' è stato assegnato a Daniele Silvestri e Rancore mentre il premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione è stato assegnato a Simone Cristicchi che ha vinto anche il premio per la miglior composizione musicale con Abbi cura di me. Silvestri, con Manuel Agnelli, ha incassato anche il riconoscimento per il miglior testo. Tim Music ha assegnato a Ultimo il premio riservato al brano più ascoltato.