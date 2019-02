Annuncio

Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare gli italiani, ansiosi di conoscere le vicende sempre più complicate degli abitanti del piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo. La serie televisiva tornerà in onda anche la prossima settimana dalla domenica al venerdì, andando in pausa soltanto nella giornata del sabato per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. La guida tv di Mediaset, invece, non riporta buone notizie per quanto riguarda la prima serata del martedì su Rete 4. Al momento, la telenovela spagnola non sembra trovare spazio nel palinsesto della rete, così come la "cugina" Una Vita. Passando invece alle anticipazioni relative alle puntate in onda dal 24 febbraio al 1° marzo, esse si concentrano sul ritrovamento di Donna Francisca che dovrà fare i conti con i propositi di vendetta del cugino Fulgencio. Importanti novità riguarderanno anche Elsa e il suo rapporto non certo facile con Antolina.

Il Segreto anticipazioni: Elsa smaschera Antolina

Stando alle anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Elsa riuscirà a fare in modo che Antolina si rivolga a lei con crudeltà in presenza di Consuelo e Marcela. Le due donne resteranno sconvolte da tale atteggiamento e cominceranno a nutrire dei sospetti nei suoi confronti, nonostante il tentativo di giustificazione. Marcela troverà quindi il coraggio di rivelare all'amica cosa pensa davvero del suo matrimonio con Isaac. Poco dopo, Elsa resterà sconvolta trovandosi davanti al padre Amancio che credeva morto. L'uomo apprenderà quindi della novità riguardanti Isaac e chiederà alla figlia di tornare insieme a lui nel loro paese di origine.

Ma la giovane avrà troppi dubbi sulle vere intenzioni della sua ex ancella, cominciando a nutrire il sospetto che in passato Antolina possa essere stata l'amante di Jesus. Grazie all'aiuto di Consuelo, riuscirà quindi ad incontrare Isaac in un posto isolato per rivelargli alcuni dei suoi sospetti.

Trame Il Segreto: la vendetta di Fulgencio

Le novità delle puntate de Il Segreto in onda dal 24 febbraio al 1° marzo riguarderanno anche Donna Francisca. Quest'ultima continuerà ad essere presa di mira da Fulgencio che progetterà di ucciderla. Ma il suo piano dovrà fare i conti con il diverso parere di Fernando Mesia, che riuscirà ad evitare un primo crudele approccio dello psicologo contro la cugina e Raimundo.

Ma Fulgencio non sembrerà affatto disposto a rinunciare ai suoi propositi. Il corpo di Basilio verrà trovato dalla Guardia Civile e Meliton indagherà su Carmelo e Severo per capire se possano in qualche modo essere stati coinvolti nella sua morte.

Poco prima di essere dimessa dall'ospedale, Adela scoprirà dal dottor Iglesias di non essere completamente fuori pericolo. Una scheggia, conficcata nel cervello, potrebbe infatti causare la sua morte in qualsiasi momento. Julieta insinuerà in Prudencio il dubbio che Fernando abbia scoperto i suoi intrighi. Allo stesso tempo, la Uriarte consiglierà a Saul di restare nascosto ancora per qualche giorno in attesa di scoprire cosa sia accaduto a Raimundo e Donna Francisca.