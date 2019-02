Annuncio

La scelta di Lorenzo Riccardi sarà trasmessa su Canale 5 venerdì 22 febbraio, ma il magazine di Uomini e donne ha voluto intervistarlo qualche giorno prima che avvenisse la registrazione della puntata a lui dedicata (cioè prima del 12/02). Il ragazzo ha raccontato di essersi tatuato qualcosa di molto particolare in vista della sua festa di fidanzamento, ma ha anche speso belle parole per le sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia.

Lorenzo si è tatuato due quadrati con scritto 'sì' e 'no'

Venerdì 15 febbraio è uscito un nuovo numero del magazine di Uomini e Donne, all'interno del quale sono riportate le dichiarazioni esclusive dei due tronisti che stanno per scegliere. La puntata serale del format di Maria De Filippi dedicata alla decisione finale di Lorenzo Riccardi la vedremo soltanto tra sette giorni, ma il ragazzo ci ha tenuto a raccontare le sensazioni che sta provando prima di un evento così importante.

Al giornalista che gli ricordava che prima di diventare protagonista del Trono Classico si era tatuato la poltrona rossa sul braccio, il giovane di origini pugliesi ha svelato: "Mi sono fatto fare due quadrati con scritto su uno sì e sull'altro no, come quelli che apparivano sui bigliettini che ci si scambiava da piccoli a scuola per chiedere ad una ragazza se si voleva fidanzare con te".

Un disegno molto particolare quello che Lorenzo ha deciso di imprimersi sulla pelle a pochi giorni dalla festa organizzata da Valeria Marini, che conferma ancora una volta il suo forte senso dell'umorismo e la voglia di prendere tutte le cose con leggerezza. Riccardi ha anche fatto sapere alla rivista di Gossip di essere molto contento del percorso che ha fatto a U&D, grazie al quale ha potuto conoscere meglio due ragazze che negli ultimi mesi gli hanno dato tanto.

I ricordi più belli di Lorenzo con Claudia e Giulia

"Sono due persone meravigliose. Indipendentemente da come andrà la scelta, so che mi porterò a casa il ricordo di tanti momenti di allegria. Non avrei mai pensato di poter incontrare due ragazze che mi potessero incuriosire così tanto" ha detto Lorenzo a proposito delle corteggiatrici che si contendono il suo cuore.

Prima di trascorrere un weekend in villa con Giulia e Claudia, Riccardi ha svelato alla rivista di voler approfittare di questa situazione per metterle a dura prova per vedere chi di loro ha più pazienza: "Sono convinto che lì dentro si scioglieranno molti nodi" ha confessato il giovane alcuni giorni fa.

Stando alle anticipazioni che sono trapelate, sembra che sia stato il tronista a perdere le staffe durante quel fine settimana; dopo aver discusso animatamente con una delle sue spasimanti, si vocifera che Lorenzo abbia lasciato furioso la villa ed abbia chiesto alla redazione di anticipare la registrazione della sua scelta.

"Di Giulia mi porto a casa l'esterna in cui mi ha chiesto se volevo essere la sua felicità, di Claudia quella in cui ci siamo dati il primo bacio" ha concluso il ragazzo. Basandoci su quello che si dice sul web, la preferenza di Riccardi sarebbe ricaduta sulla romana Dionigi e che quest'ultima gli abbia risposto di sì presentandosi alla festa di fidanzamento che il pubblico vedrà su Canale 5 venerdì 22 febbraio in prima serata.