Terzo e ultimo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne. Prima di scoprire tutti gli aggiornamenti, a partire dalle 14.45, vediamo un po' come ci siamo lasciati nella puntata di ieri.

Sempre e solo litigi tra Riccardo e Ida [VIDEO], i due si buttano addosso tutti problemi avuti durante la loro relazione. A farne le spese è Roberta, che nonostante tutto vuole continuare la conoscenza con il cavaliere. Anche se quest'ultimo prova sempre attrazione nei confronti di Pamela; attrazione che ha deciso di mettere da parte, visto che la dama prova sempre dei chiari sentimenti per Stefano. Pamela vorrebbe uscire dal programma con lui, ma non è convinta che lui voglia realmente lo stesso, per questo decide di mettere la parola fine alla loro conoscenza.

Sarà veramente finita così?

Intanto, nel dating show di Canale 5, ci sono delle storie con l'happy ending; infatti Paolo e Sabrina hanno deciso di uscire dal programma insieme. Va tutto a gonfie vele anche tra Michele e Claudia, nonostante la conoscenza sia iniziata da poco tempo.

E per oggi cosa dobbiamo aspettarci? Secondo i primi rumors in studio farà capolino Claire, che abbia deciso di tornare definitivamente nel parterre femminile? Staremo a vedere.