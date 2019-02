Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore' in onda tutti i giorni della settimana alle ore 15:30. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Umberto, entusiasta d'iniziare la relazione con Andreina. Le anticipazioni degli appuntamenti da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano che arriverà per il Guarnieri il tempo degli annunci. L'uomo sarà intenzionato a fare un passo in avanti nella storia d'amore con la Mandelli riuscita nell'intento di conquistare il padre di Riccardo. Quest'ultimo chiederà alla compagna di andare ad abitare alla villa ma, dopo aver rivelato la decisione ai parenti, questa notizia troverà l'opposizione da parte di Adelaide.

La donna spiegherà che l'unica preoccupazione è legata al nipote che non riesce a vincere la battaglia contro la dipendenza. La contessa si affiderà all'aiuto di uno specialista per tentare di sperare nei miglioramenti di Riccardo.

Lisa darà un aiuto importante

Gabriella si ammalerà ma potrà contare sull'aiuto di Agnese e Salvatore ma al Paradiso si sentirà l'assenza della giovane donna capace di dare un contributo fondamentale all'azienda. Nicoletta, dal canto suo inizierà a fare i conti con i dubbi dopo aver ricevuto un bacio dall'ex fidanzato e la donna incinta troverà il conforto scrivendo i propri pensieri all'interno di un diario. Il giovane Guarnieri sarà alle prese con degli incubi che gli apriranno gli occhi intorno alla sua più grande paura mentre la Cattaneo confiderà un segreto a Roberta.

Nel frattempo Riccardo si recherà per la prima volta alla seduta di analisi presso il dottor Tomei ma Umberto si dimostrerà scettico alla decisione del figlio. Lisa cercherà di dare un contributo dopo la carenza di personale poiché Dora e Gabriella si troveranno a fare i conti con l'influenza.

Umberto farà delle modifiche alla villa

Intanto Umberto deciderà di non dare ascolto alle parole di Adelaide perché si dirà sicuro che il trasferimento della Mandelli possa essere un'ottima idea. L’imprenditore pensando all'arrivo imminente della compagna, farà delle modifiche alla villa ma tale progetto provocherà degli scontri con Adelaide. La contessa minaccerà il cognato di non dargli aiuto negli affari di famiglia mentre Tina vedrà una foto di Sandro in compagnia di un'altra donna.

La giovane Amato comincerà a fare i conti con la gelosia nei confronti del produttore discografico; infine Irene seguirà i movimenti di Clelia.