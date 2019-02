Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Ida Platano, una delle dame più amate del trono over. La donna ha dimostrato di soffrire ancora moltissimo per la rottura con Riccardo Guarnieri, nonostante fossero usciti insieme da Temptation Island Vip: a riguardo ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate al settimanale del dating show.

Ida Platano torna a Uomini e Donne

Ida Platano è sicuramente una delle dame meglio conosciute del trono over di Uomini e donne. La parrucchiera di Brescia è tornata nel programma condotto da Maria De Filippi, dopo aver archiviato la relazione con Riccardo Guarnieri per gravi incompatibilità caratteriali.

Un ritorno che ha suscitato la contentezza dell'opinionista Gianni Sperti mentre Riccardo l'ha subito attaccata. Il cavaliere, infatti, l'ha incolpata della fine della loro storia d'amore dopo averle augurato di trovare la persona giusta. Dall'altro canto, Ida è rimasta ferita dalle parole del tarantino che l'avrebbe già dimenticata tra le braccia di Roberta Di Pauda. Proprio questi ultimi sono stati protagonisti di un romantico ballo, dove si sono scambiati delle effusioni che non sono passate inosservate a Ida.

Riccardo balla con Roberta, Ida scoppia a piangere

La dama del trono over di Uomini e Donne ha riferito di aver vissuto un momento difficile dopo la separazione da Riccardo. Un vuoto che non è riuscita ancora a colmare con nessun cavaliere, tanto da versare qualche lacrime davanti alla complicità tra il suo ex e Roberta.

A proposito Ida ha rilasciato una nuova intervista al settimanale "Uomini e Donne Megazine" dove ha ammesso di aver sofferto a vedere Riccardo tra l le braccia di un'altra donna, in quanto è una cosa successa troppo in fretta.

Nel dettaglio, la donna ha raccontato che aveva fatto degli importanti progetti insieme all'operaio. Poi ha dichiarato di essersi sentita morire, quando l'ha visto ballare con un'altra dama. Ida, infatti, ha detto di non riconoscerlo più, tanto da aver rinunciato ad avvicinarsi per paura di un suo rifiuto. Durante l'intervista, la dama di Brescia ha detto di avere già sofferto moltissimo in amore, tanto da meritarsi un po di felicità. Infine ha ammesso che il suo cuore appartiene sempre a Riccardo. Non ci resta che augurare a Ida di trovare la sua anima gemella.