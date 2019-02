Annuncio

Armando e Noel sono stati protagonisti degli ultimi appuntamenti del trono over di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. I due, infatti, hanno dato vita a furiose liti, che non passate inosservate al pubblico di Canale 5. I telespettatori si sono lamentati molto sui social: a questo proposito, c'è da sottolineare come anche la redazione del programma avesse deciso di non richiamarli più in studio visto che entrambi si erano dimostrati bugiardi.

Uomini e Donne, Armando contro Noel: 'Mi ha ferito'

Oggi, Armando e Noel hanno dato la loro versione dei fatti. Il cavaliere ha incolpato Noel, mentre quest'ultima si è lamentata di lui.

Nonostante ciò sono venuti a galla altre verità, grazie all'intervista pubblicata sul magazine di Uomini e donne. Armando ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti nei confronti di Noel mentre ha elogiato Viviana.

Nel dettaglio, il cavaliere ha confessato di essere rimasto ferito da Noel in quanto la considera una persona a cui ha voluto molto bene. Ha aggiunto come sia sparita quando ha saputo che lui non avrebbe più fatto parte del programma Uomini e Donne. Infine l'uomo ha espresso parole d'elogio nei confronti di Viviana, dichiarando che le loro discussioni sono stati dei momenti costruttivi, al contrario di quanto accaduto con la dama italo-argentina. Infine l'imprenditore ha confessato di essere alla ricerca di una donna che intenda mettere l'orgoglio da parte in quanto le liti servono anche a migliorare il rapporto.

Trono over Uomini e donne: Noel, forti dichiarazioni contro Armando

Se Armando Incarnato ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Noel, anche quest'ultima non ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa definendo il suo ex una persona falsa, che l'ha delusa in ogni singola espressione fisica e verbale.

Scendendo nel dettaglio, Noel ha dichiarato di essere rimasta molto infastidita dalla sua premeditazione, tanto da essere stata strumentalizzata a suo piacimento. Ha aggiunto che gli ha dato sopratutto fastidio il suo controllo oppressivo e ossessivo, dopo che le aveva inviato messaggi pieni di minacce, seppur mascherati da toni più dolci. Durante l'intervista, Noel ha dichiarato: 'Mia figlia l'ha bloccato su Instagram', in quanto lui le ha mancato di rispetto. Poi la dama originaria dell'Argentina ha sentenziato che, dietro ogni gesto di Armando, c'è cattiveria gratuita, tanto da aver preso in giro sia lei che tutte le donne che ha frequentato. Infine la 42enne di Pescara ha detto di non credere che Armando sia davvero interessato a Viviana.