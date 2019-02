Annuncio

"Uomini e donne" che continua a fare ottimi ascolti colpendo il pubblico con nuove simpatiche gag, regala una novità al suo pubblico: la scelta in prima serata, con tanto di registrazione in un castello. Ecco l'ultima trovata della produzione di Maria De Filippi per coinvolgere con nuove emozioni i numerosi telespettatori. Dopo la fine del percorso di Luigi, Lorenzo, Teresa ed Ivan arriva Angela Nasti, sorella della più famosa fashion blogger Chiara.

Uomini e Donne stupisce ancora

Il programma di Maria De Filippi del pomeridiano di Canale 5, un format che fa quest'anno 23 anni di messa in onda, regala una nuova emozionante puntata che farà felice i fan che seguono le love story dei vari protagonisti.

Venerdì 15 febbraio, infatti, andrà in onda una puntata in prima serata su Canale 5, dal titolo "Speciale Uomini e donne: la Scelta".

I protagonisti della serata saranno Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan che decideranno con chi continuare, nella vita di tutti i giorni la storia d'amore iniziata in tv.

La scelta della location non è l'unica novità saranno presenti come ospiti della serata: Gemma Galgani, quale confidente e Valeria Marini che organizzerà un simpatico party. Inoltre, ci saranno due consulenti d'immagine: Giulia De Lellis ed Anahi Ricca, la stylist del programma. È confermata anche la presenza di Tina Cipollari.

Luigi dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, che era la tronista che lo aveva scelto sempre nel programma, ha deciso di riprovare questa esperienza. Teresa, una vecchia conoscenza di Uomini e donne in quanto aveva partecipato anni fa al programma, ormai single da tempo, ha provato questa strada per trovare l'amore. Lorenzo, invece, il pubblico lo conosce perché ha corteggiato Sara Affi Fella, pur non essendo stato scelto.

Chi è Angela Nasti

Nuovi protagonisti occuperanno i posti lasciati liberi da loro.

A riguardo già stanno trapelando i primi nomi dei futuri "corteggiati". Una è la sorella della fashion blogger Chiara Nasti, Angela. La ragazza ha avuto già un'unica storia importante con un calciatore dell'Inter, da cui non si è sentita molto tenuta in conto, queste le sue parole testuali sulla storia ormai finita.

Inoltre, ha dichiarato di cercare in TV "una storia d'amore senza secondi fini' e a dare la notizia dell'approdo nella trasmissione di Maria De Filippi è stata lei stessa. Angela lo ha fatto postando un video su Instagram e la notizia è rimbalzata su tutti i giornali di gossip.