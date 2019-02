Annuncio

La scelta di Lorenzo Riccardi è stata trasmessa ieri sera, venerdì 22 febbraio, nel corso del secondo appuntamento serale dello "Speciale Uomini e Donne". Il giovanissimo tronista milanese ha scelto Claudia Dionigi, che a sua volta si è dichiarata al ragazzo. Lorenzo e Claudia, dunque, sono la nuova coppia del trono classico di Uomini e donne che ha emozionato e sorpreso gran parte del pubblico. Erano molti, infatti, coloro i quali pensavano che la decisione finale del tronista ricadesse sulla corteggiatrice rivale alla scelta: Giulia Cavaglià. Quest'ultima, invece, non ha conquistato il cuore dell'ex corteggiatore di Sara Affi Fella, che non ha esitato a dichiarare forti sentimenti e grandi promesse alla nuova fidanzata.

Speciale Uomini e Donne: la scelta di Lorenzo Riccardi è Claudia

Il weekend in villa non è andato come sperato dalle due pretendenti di Lorenzo, ma soprattutto dal tronista stesso. Malgrado le situazioni che si sono create e i litigi affrontati con Giulia e con Claudia, il ragazzo è giunto alla sua scelta finale. La sua decisione ha emozionato la maggior parte dei telespettatori e a confermarlo sono gli stessi utenti, i quali sul web e sui social continuano a commentare positivamente il fatidico momento trasmesso ieri in prima serata su Canale 5.

Lorenzo innamorato di Claudia: le promesse dopo la scelta

Lorenzo si è svelato a Claudia subito dopo la scelta confessandole quali sono tutti i particolari che ama di lei e promettendole grandi dichiarazioni.

Le rivelazioni del ragazzo sono state le seguenti: "Amo un sacco i tuoi modi di fare, amo un sacco quando ti arrabbi e quando non me ne dai vinta neanche una, amo un sacco quando hai sempre la battuta pronta, amo che non cerchi mai di cambiare e trasformarti in un'altra persona perché tu sei questa. Io ti prometto di portarti tanto rispetto, tu fidati di me". A queste dichiarazioni d'amore la Dionigi ha risposto: "Anche io prometto di portarti sempre rispetto e non vedo l'ora di poterti vivere, ne ho proprio bisogno".

Dunque, Lorenzo e Claudia sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme. Nel frattempo, anche l'altra corteggiatrice Giulia Cavaglià ha fatto sapere la propria opinione in merito alla decisione finale di Riccardi: secondo la ragazza, Lorenzo non avrebbe fatto una scelta di cuore, bensì una scelta di business.

Sarà realmente così? Attendiamo una replica da parte del ragazzo.