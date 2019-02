Annuncio

Nella puntata di Un posto al sole di ieri è andata in scena la vendetta di Prisco nei confronti di Franco. Alcuni giovani si sono presentati infatti al garage fingendo di voler fare una rapina. Quando il Boschi ha dato loro l’incasso della giornata, i criminali (tutti con il viso coperto) l'hanno pestato a sangue. Detto ciò, di seguito le anticipazioni in merito a quello che accadrà dal 4 all’8 marzo.

Un posto al sole: Franco in ospedale

Nelle puntate della prossima settimana di Un posto al sole Franco finirà in ospedale in condizioni abbastanza serie. I medici saranno infatti preoccupati per le ferite alla colonna vertebrale. In merito a ciò vi anticipiamo che il Boschi avrà gravi problemi a camminare.

Vedremo poi che Elena deciderà di lasciare Napoli mentre Valerio, disperato, cercherà di farsi perdonare. E ancora, Serena avrà il timore che il test del dna possa dimostrare che lei non è realmente figlia di Gigi De Colle, mentre tra Mariella e Guido ci sarà un nuovo riavvicinamento. Infine, Otello porterà delle notizie da Indica non proprio entusiasmanti.

Upas: spoiler dal 4 all'8 marzo

Le anticipazioni delle puntate di Upas che andranno in onda dal 4 all’8 marzo rivelano che Serena sarà contattata nuovamente dalla cugina per trovare un accordo sull’eredità, mentre Salvatore e Mariella litigheranno sulla possibilità di dire a Guido che il piccolo Lollo è suo figlio. Intanto, i giovani della soap si prepareranno a festeggiare il Carnevale e Vittorio deciderà di accompagnare Alex per far ingelosire Anita.

Le cose, però, non andranno come lui sperava. Franco, invece, tornerà a casa ma avrà problemi a camminare. Nonostante tutto, però, l'uomo riuscirà ad aiutare Angela in panne con l’auto, questo mentre Ciro cercherà in tutti i modi di trovare delle prove sul coinvolgimento di Prisco nel pestaggio del caro amico.

Vedremo poi che Adele cercherà di riprendere in mano la propria vita e Niko sarà preoccupato per Susanna. Il ragazzo crederà infatti che occuparsi di Manlio sia uno sforzo troppo grande per lei. Vittorio e Alex, invece, si ritroveranno sempre più vicini e cercheranno di capire cosa sta succedendo tra loro. La ragazza, alla fine, deciderà di allontanarsi dall’amato. Rivedremo infine Arianna che deciderà di seguire un sogno messo da parte, mentre Adele deciderà di tornare a casa da Manlio. Raffaele partirà invece per Torino e Renato cercherà di dargli tutto il supporto possibile.