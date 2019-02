Annuncio

Ieri sera è stata trasmessa in prime-time su Canale 5 la seconda delle tre puntate speciali di Uomini e donne, dedicate alle scelte dei tronisti dello show. Dopo Teresa Langella, infatti, ieri Lorenzo Riccardi ha concluso il suo percorso facendo la tanto attesa scelta tra le due corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi.

La villa

Nel dettaglio, vi segnaliamo che venerdì 22 febbraio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Lorenzo Riccardi, nella serata in cui il tronista milanese ha scelto come compagna di vita la romana Claudia Dionigi. La puntata ha avuto inizio con le immagini dalla villa, dove entrambe le corteggiatrici sono arrivate e accolte prontamente da Lorenzo. A quel punto il tronista ha dato il via alle prime esterne, ricevendo un invito da parte di Claudia a raggiungerlo in piscina.

Arrivato in loco, Lorenzo ha ammirato un video preparato dalla sua corteggiatrice, nel quale quest'ultima gli parlava un po di sé e della sua famiglia. Subito dopo Lorenzo e Claudia si sono appartati in salotto, per poi concludere la serata in malo modo a causa dell'iniziativa del tronista di portare una bottiglia di vino in camera a Giulia nel bel mezzo del suo appuntamento con la romana. Da quel momento in poi Lorenzo ha trascorso la maggior parte del suo tempo in villa con Giulia, per poi passare brevi stralci di tempo anche con Claudia. A lungo andare, la predisposizione del tronista nei confronti di Giulia ha indispettito talmente tanto Claudia da spingerla ad andarsene via dalla villa, per poi tornare poco dopo su richiesta di Lorenzo.

La scelta

Dopo il ritorno di Claudia e una chiacchierata con Giulia, Lorenzo ha deciso di abbandonare la villa e di lasciare dei biglietti alle sue corteggiatrici per invitarle a raggiungerlo al castello della scelta finale. E così, finite le registrazioni in villa, sono iniziate quelle al castello, dove sono arrivati in ordine prima i familiari di Claudia, e poi quelli di Giulia, tutti riuniti per partecipare alla festa della scelta. Dopo i vari preparativi di rito, Lorenzo si è recato da Giulia per comunicargli che lei non era la sua scelta. Poi, si è recato alla festa organizzata da Valeria Marini e ha annunciato a tutti di aver scelto Claudia. Infine, insieme ai suoi familiari e alle ex coppie di Uomini e Donne, il ragazzo ha atteso l'arrivo di Claudia, che è giunta in loco con qualche minuto di ritardo per rendere più emozionante la scena.

Il tutto si è concluso con una bellissima festa, nella quale i presenti hanno festeggiato la coppia e l'inizio della loro vita insieme.