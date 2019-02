Annuncio

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore l'ex tronista di Uomini e donne Manuel Vallicella, il quale attraverso un tenero post su Instagram, ha fatto sapere di aver perso l'amata mamma dopo una lunga malattia. Il giovane, ex volto del dating show di Maria De Filippi, ha ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei fan e da volti noti di Uomini e donne, segno dell'amore e dell'affetto che gli addetti ai lavori e i followers nutrono per il giovane veronese, il quale dietro ai tanti tatuaggi, nasconde un animo sensibile e buono.

Manuel Vallicella in lutto, l'annuncio della morte della mamma

La morte della mamma è stata annunciata dallo stesso ex tronista su Instagram, dove il veronese ha pubblicato una foto in cui appare sorridente con la madre, corredata da una didascalia: "Fai buon viaggio amore mio" accompagnata da un cuore rosso.

Come molti ricorderanno, già ai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, Manuel aveva parlato della malattia della madre, spiegando come la donna stesse combattendo con tutte le sue forze per sconfiggere il male. Purtroppo la battaglia è stata persa ed ha lasciato un vuoto incolmabile nel giovane ragazzo che ha voluto rendere partecipi tutti i suoi followers del lutto che lo ha colpito. Un post delicato e struggente con cui Manuel ha voluto dire addio alla persona più importante della sua vita, una guerriera che prima ha dovuto lottare contro il cancro e poi con il morbo di Parkinson.

Uomini e donne, Manuel Vallicella: molti messaggi di cordoglio

Molti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore a Manuel Vallicella dopo la pubblicazione del post su Instagram e che ha lasciato sgomenti i numerosissimi fan, che lo hanno apprezzato e amato sin dai tempi in cui era approdato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Ludovica Valli.

Dietro ai tanti tatuaggi e al fisico palestrato, i telespettatori hanno infatti intravisto un animo buono: i suoi occhi non mentono e la dolcissima foto postata su Instagram in questo momento di grande dolore ne è la testimonianza. Anche molti volti noti di Uomini e donne hanno voluto supportare il giovane in questa triste occasione, come ad esempio Claudio Sona e Mario Serpa. Molti altri hanno voluto testimoniare la vicinanza a Manuel Vallicella commentando la foto pubblicata sul social. In molti hanno scritto: "La tua mamma sarà sempre con te e ti proteggerà", altri invece semplicemente "Forza Manuel".