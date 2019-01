Annuncio

Un gran polverone mediatico si è sollevato dopo che sui social l'ex tronista Rossella Intellicato di Uomini e donne si è scagliata contro Tina Cipollari, protagonista delle tante liti nello studio di Maria De Filippi con Gemma Galgani. In particolare su Instagram l'ex protagonista del trono classico di qualche anno fa, ha insultato la Cipollari definendola una persona cafona, maleducata ed aggressiva. [VIDEO]

U&D, Rossella contro Tina su Instagram

L'ex tronista Rossella Intellicato, giovane personal shopper, dopo aver visto in tv i continui litigi e le pesanti accuse di Tina a Gemma Galgani e verso tutti i partecipanti del dating-show di Maria De Filippi, è sbottata ed ha voluto dire la sua sull'opinionista, con cui evidentemente non corre buon sangue.

Come molti ricorderanno infatti, Rossella partecipò tre anni fa al trono classico di Uomini e donne ed abbandonò la trasmissione proprio a causa delle continue discussioni con Tina.

Ora sul suo profilo Instagram, l'ex tronista ha voluto esprimere il suo pensiero su quanto vede in tv ogni pomeriggio relativamente al modo di comportarsi della Cipollari con dame e cavalieri e scagliandosi contro la Cipollari definendola una persona cafona, maleducata ed aggressiva, lanciando anche una stoccata finale: "A cinquemila euro al mese fa sempre un grandissimo show".

Uomini e donne: Tina contro Gemma al trono over

Parole pesanti quelle dell'ex tronista che sui social ha scatenato una vera e propria bufera mediatica, tutto partito dalle accese liti tra la Cipollari e Gemma che, come abbiamo visto, sono sempre protagoniste delle puntate del trono over di Uomini e donne. Uno degli ultimi furiosi litigi tra le due donne è andato in onda la scorsa settimana e dove la stessa Maria De Filippi è dovuta intervenire per far sì che il tutto non degenerasse.

Tutto partito dall'accusa della Galgani a Tina sul fatto di mettere in fuga tutti i suoi pretendenti con il suo modo di fare. Inevitabile la replica dell'opinionista che non le ha certo mandare a dire alla sua 'rivale', accusata a sua volta di essere nel programma solo per 'business' [VIDEO] e non alla ricerca dell'amore. Sta di fatto che nella puntata di ieri, abbiamo visto la dama torinese propensa a continuare la conoscenza con Marcello e non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa vicenda. Sicuramente i battibecchi tra Tina e Gemma terranno banco anche nelle prossime puntate del trono over di Uomini e donne che vedremo in onda nel pomeriggio di canale 5 a partire dalle 14,40.

