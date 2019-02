Annuncio

Ormai inizia il conto alla rovescia per la scelta finale di Teresa Langella che stando alle news andrà in onda nel prime time di Canale 5, venerdi 15 febbraio 2019. La tronista napoletana è alle prese con i suoi due corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Per la scelta finale di Teresa sono state selezionate da parte della redazione di Uomini e donne due location davvero bellissime. La prima è la villa in cui Teresa trascorrerà con entrambi i corteggiatori l'ultimo weekend e poi successivamente si andrà in un castello medievale davvero molto bello e romantico in cui, stando alle anticipazioni, ci saranno ospiti d'eccezione. Stando alle indiscrezioni non ci saranno solo le famiglie dei protagonisti alla festa di fidanzamento, ma anche coppie nate nel programma e volti noti come gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Giulia De Lellis e per finire Gemma Galgani che avrà un ruolo fondamentale per la tronista di Napoli.

Uomini e Donne news, Teresa Langella in lacrime cerca il sostegno di Gemma Galgani

Stando alle news che riguardano la scelta di Teresa Langella sembrerebbe che la tronista napoletana cercherà sostegno e conforto nella dama torinese Gemma Galgani ospite alla sua festa di fidanzamento. Sappiamo tutti che i tre mesi di percorso di Teresa sono stati alquanto burrascosi e proprio sul finale quest'ultima ha baciato il suo corteggiatore Antonio mandando su tutte le furie Andrea. Il bel Dal Corso aveva minacciato la Langella di non presentarsi alla scelta finale, ma stando alle anticipazioni cosi non è stato in quanto le prime immagini di WittyTv fanno vedere appunto Teresa e Andrea abbracciati in maniera davvero molto romantica.

La scelta di Teresa Langella, alcuni scoop prima della messa in onda

Stando alle news di uomini e donne, Andrea Dal Corso per cercare di conquistare la bella tronista napoletana Teresa Langella ha scelto una cena elegante con piatti preparati da Alessandro Borghese, mentre l'altro corteggiatore Antonio Moriconi ha preferito chiamare in causa uno degli artisti preferiti di Teresa, Gigi Finizio. Ma ovviamente il weekend in villa potrebbe non aver chiarito le idee a Teresa per la sua scelta finale. Dopo il weekend in villa Teresa è sembrata ancora più confusa tanto che sul web sono saltate fuori delle immagini che la ritraggono il lacrime, confortata da Gemma Galgani. Ricordiamo che Teresa Langella e i suoi corteggiatori hanno già passato il weekend in villa e quindi stando alle anticipazioni nella giornata di ieri 11 febbraio 2019 si sarebbe registrata la scelta finale della tronista.

Naturalmente anche se ieri si è registrata la puntata i protagonisti sono ancora tenuti al segreto per non far trapelare alcuna notizia che potrebbe far capire il nome della persona scelta.