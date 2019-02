Annuncio

Le polemiche nate dalla vittoria del Festival di Sanremo 2019 da parte di Mahmood non sembrano volersi placare, ma ormai l'Ariston è pronto per lasciare spazio a Sanremo Young, il talent show diretto da Antonella Clerici che andrà in onda su Rai 1 a partire da venerdì 15 febbraio 2019, in prima serata.

La Clerici, durante un intervento mentre era ospite su RTL 102.5, ha rilasciato alcune anticipazioni per quanto riguarda il programma: oltre alla già nota ospitata di John Travolta, che ha attirato l'attenzione del pubblico, pare che un altro degli ospiti sarà proprio il vincitore dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo

La giuria di Sanremo Young

Per prima cosa, Antonella Clerici ha rivelato da chi sarà composta la giura del talent show.

Gli artisti che dovranno giudicare i giovani e talentuosi cantanti, infatti, saranno: Baby K, Rocco Hunt, Enrico Ruggeri, Giovanni Vernia, Amanda Lear, Belen Rodriguez, Angelo Baiguini e Rita Pavone, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli che saranno considerati un giurato unico.

Il primo, e gravoso, compito dei giurati sarà ciò che dovranno fare durante la prima puntata, ossia sfoltire il numero di partecipanti a Sanremo Young fino a ridurli alla metà, gli unici che arriveranno fino alla fine o che, almeno, ci proveranno. I partecipanti della prima puntata si "affronteranno" in duelli musicali dai quali ne uscirà ancora in gara solo la metà.

Ci saranno, poi, anche delle novità rispetto all'edizione passate: le varie puntate avranno dei temi (come la terza, a tema 1969, molto in voga quest'anno) e ci saranno anche dei brani inediti scritti dai giovani partecipanti.

Mahmood e John Travolta: gli speciali ospiti di Antonella Clerici

John Travolta era già stato annunciato come super ospite della prima puntata di Sanremo Young, ma Antonella Clerici è andata oltre. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2019 e le numerose polemiche che sono seguite, la conduttrice ha deciso di riportare sul palco dell'Ariston anche Mahmood, il cantante del momento.

Due ospiti completamente diversi, ma entrambi in grado di attirare l'attenzione di un pubblico trasversale così da rendere Sanremo Young qualcosa di più che un semplice talent show. Questo anche in vista della sfida che il programma stesso dovrà affrontare, ossia debuttare insieme a "Speciale Uomini e Donne - La Scelta" che andrà in onda la stessa serata proprio per "sfidare" la Clerici.